Tunisie: Conditions météorologiques dangereuses - L'Observatoire de la sécurité routière conseille des précautions strictes pour les usagers de la route

L'Observatoire National de la Sécurité Routière a lancé un appel à la prudence pour les usagers de la route dans un communiqué de prévention publié ce lundi 14 avril 2025. À partir d'aujourd'hui, les conditions météorologiques seront caractérisées par une instabilité, avec des pluies éparses qui toucheront en particulier les régions de l'Est du pays, en fin de journée. Ces averses pourraient être parfois accompagnées de chutes de grêle, notamment dans les zones du nord-ouest.

Selon le communiqué, ces conditions météorologiques devraient persister jusqu'au mercredi. Mardi, des pluies éparses et ponctuellement orageuses toucheront les régions de l'Est, tandis que mercredi, les précipitations, également orageuses, concerneront principalement les zones de l'Ouest avant de s'étendre vers l'Est du pays, avec un risque de grêle dans des zones localisées.

Face à ces conditions, l'Observatoire recommande vivement aux conducteurs d'adopter une conduite prudente en ajustant leur vitesse et en augmentant la distance de sécurité, surtout en cas de pluie, pour éviter les risques de glissades et de perte de contrôle du véhicule. Il est également conseillé de vérifier le bon fonctionnement des essuie-glaces afin d'assurer une visibilité optimale.

Dans des conditions de faible visibilité, l'Observatoire conseille d'allumer les phares de croisement ou les feux antibrouillard et d'éviter l'usage du téléphone portable, qui peut nuire à la concentration au volant. En outre, les conducteurs doivent éviter les arrêts brusques et l'utilisation soudaine des freins, afin de prévenir les risques d'accidents.

En cas de fortes pluies, il est recommandé de s'arrêter dans un endroit sûr et d'attendre que les conditions météorologiques s'améliorent. L'Observatoire rappelle également l'importance de vérifier la présence d'équipements de sécurité dans le véhicule, tels que le triangle réfléchissant, un extincteur et une trousse de premiers secours. De plus, les conducteurs sont invités à éviter les flaques d'eau et à ne pas emprunter les routes secondaires non adaptées aux conditions actuelles.

L'Observatoire de la Sécurité Routière souligne qu'une attention particulière doit être accordée aux piétons et aux conducteurs de deux-roues, dont la sécurité peut être particulièrement mise en péril par ces conditions météorologiques difficiles.