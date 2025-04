Tunisie: Violente tempête de sable à Kébili - Poteaux électriques et arbres endommagés, circulation perturbée

La Commission Régionale de Lutte contre les Calamités, de leur Prévention et de l'Organisation des Secours, réunie cet après-midi, poursuit ses efforts pour coordonner les interventions suite à la violente tempête de sable qui a frappé ce lundi 14 avril 2025 le gouvernorat de Kébili. Ce phénomène météorologique a provoqué des dégâts matériels importants, notamment la chute de plusieurs poteaux électriques à haute tension, ainsi que de nombreux arbres, entraînant des interruptions temporaires de la circulation sur certaines routes.

Les équipes des municipalités, de la protection civile, des équipements et de l'habitat, ainsi que celles de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), ont été mobilisées avec le soutien des forces de sécurité et d'autres départements régionaux. Leur priorité a été de dégager les voies, de rétablir l'alimentation en électricité dans plusieurs quartiers et de réparer les infrastructures endommagées.

Bilan des dégâts matériels et perturbations

Selon une source officielle, la tempête de sable a causé la chute de plusieurs arbres aux alentours du marché hebdomadaire de la ville de Kébili et sur la route de Gabès. Des dégâts ont également été constatés sur les toitures des classes des écoles Bildat et Bichli, situées dans la délégation de Kébili Sud, mais aucune victime n'a été enregistrée.

En outre, des poteaux électriques à haute tension sont tombés entre les régions de Fawar et Dergine, ainsi que dans la délégation de Régim Maatouk, affectant les quartiers de Jarsine et de Janoura dans la délégation de Kébili Sud, ainsi que la région de Limakès, à Kébili Nord. La station de dessalement de Krad, dans la délégation de Duz Nord, a dû interrompre son fonctionnement en raison de la coupure d'électricité affectant certains puits.

Les conditions climatiques extrêmes ont également endommagé un grand nombre de serres agricoles dans les projets de cultures géothermiques situés à Fawar et Kébili Nord. Plusieurs palmiers ont été déracinés dans les oasis publiques et privées, et des panneaux solaires utilisés par les agriculteurs pour pomper l'eau des puits ont été endommagés, affectant ainsi l'irrigation dans les zones d'expansion agricole.

La commission continue de suivre de près la situation et assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour restaurer la normalité dans les plus brefs délais.