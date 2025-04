Tunisie: Expatriés - Hannibal Mejbri MVP face à Norwich

L'international tunisien porte les siens.

Hannibal Mejbri a ouvert le score pour Burnley, leader de Championship ex aequo avec Leeds, lors du succès face à Norwich (2-1). Il a été choisi MVP du match, à la fin de la partie qu'il a fini, remplacé à la 77e. Burnley compte désormais 5 points d'avance sur Sheffield United, premier barragiste, qui a essuyé 3 revers de suite, à 4 journées du terme de la saison. Restons sur le match entre Burnley et Norwich avec le Canari Anis Ben Slimane qui a été remplacé à la 84e minute après avoir récolté un carton jaune au passage. Norwich reste dans le ventre mou du classement.

Talbi et Lorient proches de l'élite

Montassar Talbi et Lorient se sont imposés (2-1) lors du derby breton, sur le terrain de Guingamp. Sobre toute la partie, Talbi et les Merlus prennent une sérieuse option pour la montée directe, à 4 journées de la fin de la Ligue 2, comptant 4 points d'avance sur le 3e et premier barragiste Metz.

Retour de Valery

Le défenseur Yan Valery est enfin revenu à la compétition depuis deux matchs avec notamment un but en milieu de semaine dernière pour Sheffield Wednesday face à Blackburn Rovers, puis un rendement moyen face à Oxford avec une défaite (0-1). Lors de ce second match, Valery a été remplacé à la 64e minute.

Ghandri assure

En Ligue russe, l'ex-Clubiste Nader Ghandri a encore fait parler la poudre. Le défenseur d'Akhmat Grozny a montré la voie du succès (2-1) face à Rostov en ouvrant le score d'une reprise de la tête à la 51e. Grozny est 13e ex aequo avec Khimki et Krylya Sovetov et va devoir batailler pour le maintien direct et sans barrages.

Précieuse victoire pour Saâd

En Bundesliga, Elias Saâd et Saint Pauli ont récolté 3 points face à un adversaire direct pour le maintien Holstein Kiel (2-1). Saâd a disputé les 45 premières minutes avant d'être remplacé. Son club prend davantage d'avance sur le barragiste Heidenheim et encore plus de points sur le premier relégable Bochum.

Sliti buteur

Naïm Sliti a inscrit un but d'une frappe du pied droit à l'entrée de la surface suite à un corner de Belhanda. Le but de Sliti n'a pas empêché Al Shamal de perdre (3-5) face à Al Rayan. Sliti a disputé toute la rencontre.

Laidouni et Sassi dos à dos

Le milieu défensif d'Al Wakrah, Aissa Laidouni, était opposé au capitaine d'Al Gharafa, Ferjani Sassi. Score final : (1-1). Sassi a effectué une passe décisive sur le but égalisateur d'Al Gharafa qui se maintient définitivement à une journée de la fin du championnat Qatari.

Jouini, double passeur décisif

Opposé à un adversaire direct pour le maintien en ligue Emiratie, l'ancien Stadiste et « Sang et Or » Haythem Jouini et Dibba Al Hisn ont composté les 3 points de la victoire (4-2) face à Baniyas. Sans marquer, Jouini a été nommé homme du match avec 2 passes décisives à la clé. Son compère de la défense et ex-Clubiste, Oussama Haddadi, a disputé tout le match.

Ben Hammouda à la rescousse

En Egypte, Ghazl El Mahallah et son buteur maison Mohamed Amine Ben Hammouda ont battu Smouha (1-0). Le but du Tunisien est intervenu à la 36e. Quant à son compère, Rached Arfaoui, il a été remplacé à la 74e.

Sahli, le super remplaçant

L'ailier de ETO Gyor en Hongrie, Wajdi Sahli, est entré à la 76e du match victorieux contre Kecskemeti (2-0). L'ex sociétaire de l'ESS a transformé un penalty à la 90+8, d'une frappe pleine lucarne. A noter que Sahli était à l'origine du penalty décrété.

Ayari s'impose à Miami

En MLS Next Pro, l'ailier gauche, Hassen Ayari, 23 ans, s'est imposé avec la réserve de Toronto II sur le terrain de l'Inter Miami II (1-0). Ayari a été remplacé à la 76e minute.