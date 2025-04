Tunisie: CAB-Dettes à payer - Il y a urgence !

À défaut de s'acquitter de ses dettes, le CAB ne pourra pas jouer en Ligue 1 la saison prochaine...

Malgré les menaces répétées de la Fifa de priver le CAB de participer au championnat de Ligue 1, les responsables bizertins n'arrivent toujours pas à récolter le montant des dettes évaluées à 2, 7 millions de dinars. Il est nécessaire de rappeler que ces sommes colossales ont été cumulées par les anciens dirigeants ayant été successivement à la tête du Club nordiste.

Le président Samir Yaâcoub, qui dirige le comité provisoire actuel, est en train de faire les efforts nécessaires pour résoudre ce problème qui lui est «tombé» sur la tête. En effet, élu président du CAB il y a à peine deux ans, il s'est retrouvé devant ce fait accompli sans qu'il en soit responsable, ni de près ni de loin.

Une première mobilisation à Bizerte a permis de collecter près de 200 mille dinars auprès des supporters « jaune et noir», mais on reste loin, très loin du compte. Il est donc urgent de fournir des efforts supplémentaires avant la fin juin pour tourner définitivement la page. On veut, ici, impliquer la municipalité, le gouvernorat et le ministère de tutelle outre bien évidemment les sociétés implantées dans la région de Bizerte pour venir en aide au CAB.

Il est plus que vital pour le Tout-Bizerte que le club-phare du Nord se tienne «debout». Il y va de l'intérêt de tous! Dans cet élan, on pense également aux fans cabistes de l'étranger qu'on espère voir participer massivement à cette nouvelle mobilisation avec les moyens qui sont les leurs... Enfin, on ose encore espérer que les négociations entre les responsables cabistes et certains ex-joueurs, enfants du club, aboutissent et allègent la somme à payer. Gardons donc espoir!