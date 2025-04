Tunisie: Mercato - Srarfi bientôt sur le marché ?

L'attaquant du Club Africain, Bassem Srarfi, pourrait mettre les voiles dès cet été, vu que son agent l'aurait déjà proposé à Ezzamalek SC.

Lié au CA par un contrat qui arrive à expiration en juin prochain, l'ailier droit tunisien pourrait ne pas rempiler et peut-être prendre la direction du Caire où il aurait été proposé par son agent à Ezzamalek SC. A 27 ans, celui qui a été révélé au ST avant de passer au CA, puis de rallier l'OG Nice et ensuite Zulte Waregem de Belgique avant de débarquer à Al Arabi et enfin retrouver le Parc A, n'a pas vraiment percé cette année des suites d'une blessure musculaire qui a quelque peu freiné son élan.

Al Ahly ne lâche pas Ben Romdhane

L'autre club cairote, Al Ahly, équipe la plus performante du continent africain, se montre aussi active et anticipe même le mercato estival. En effet, Al Ahly n'a pas encore dit son dernier mot à propos du milieu offensif Mohamed Ali Ben Romdhane, 25 ans, et actuel sociétaire des Hongrois de Ferencvárosi TC.

L'ancien joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, encore redevable d'un peu plus d'une année de contrat à son club employeur, pourrait finaliser avec Al Ahly dans les tout prochains jours et surtout signer en faveur d'un club qui participera au Mondial des clubs avec Marcel Koller aux manettes. Notons que sur Transfermarkt, Ben Romdhane est valorisé à hauteur de 2 millions d'euros.

Iyed Touis n'a pas signé à l'AJ Auxerre

L'information est parue sur le site de L'Equipe et a ensuite été retirée suite au démenti du club bourguignon. ledit scoop confirmait que l'entraîneur de l'AJA, Christophe Pélissier, avait confirmé en point de presse l'arrivée du défenseur tunisien Iyed Touis, 19 ans et transfuge de l'US Ben Guerdane. Information démenti par l'AA à travers un communiqué où le club « appelle le media concerné à davantage de vigilance, de discernement et de responsabilité ».