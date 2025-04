Madagascar: Transition énergétique durable - 960 foyers améliorés distribués à Taolagnaro pour préserver les forêts

Une étape décisive vers une transition énergétique durable a été franchie dans la région Anôsy avec le lancement officiel du « Tetikasa Magnasoa », un ambitieux projet axé sur l'accès à l'énergie propre et la modernisation des pratiques de cuisson domestique.

Lors d'une cérémonie officielle organisée à Soanierana, en présence de hautes autorités régionales et nationales, 960 foyers améliorés ont été remis à autant de ménages. Ce geste marque le coup d'envoi d'un vaste programme qui prévoit la distribution de 120 000 foyers dans les trois districts de la région Anôsy : Taolagnaro, Amboasary Atsimo et Betroka. Le projet, fruit d'une collaboration entre le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), la Région Anôsy, ainsi que les partenaires techniques MadAvance et SaniTap, vise à réduire significativement la consommation de bois-énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Impacts

Les foyers améliorés distribués se déclinent en deux modèles : l'un utilisant du bois, l'autre du charbon. Leur efficacité énergétique permet une réduction de jusqu'à 70 % de la consommation de bois ou de charbon, et une baisse de jusqu'à 80 % des émissions de CO₂ dans l'atmosphère. Une avancée majeure dans la lutte contre la déforestation et le dérèglement climatique, deux enjeux critiques dans cette région du Sud de Madagascar.

La cérémonie a été honorée par la présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, du secrétaire général du MEDD, du député élu de Taolagnaro, du gouverneur de la région Anôsy, des autorités locales, ainsi que des représentants des ONG partenaires.

Renforcer la résilience. En marge de l'événement, la délégation conduite par le ministre a effectué une visite du parc éolien en cours d'installation par l'entreprise CBE, en partenariat avec QMM Rio Tinto. Déjà, 4 des 19 éoliennes prévues sont en service, et l'ensemble du parc, d'une capacité attendue de 16 MW, devrait être opérationnel d'ici juillet 2025.

À travers cette double initiative - foyers améliorés et énergies renouvelables - le projet Magnasoa entend non seulement améliorer la qualité de vie des ménages, mais aussi renforcer la résilience environnementale de Madagascar face aux crises climatiques grandissantes. Une dynamique prometteuse, porteuse d'espoir pour les générations futures.