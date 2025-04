Madagascar: Volley-ball/Coupe de Mada Jeunes - La Fédération lance sa saison et vise la CJSOI

La saison 2025 de Volley-ball à Madagascar débute en force avec la Coupe de Madagascar des moins de 14 et 18 ans, première compétition nationale de l'année. Organisée par la Fédération Malgache de Volley-ball (FMVB), cette compétition réunit 32 équipes issues de cinq ligues régionales : Analamanga, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Ihorombe et Boeny.

Au-delà des titres nationaux, cet événement sert de tremplin pour détecter les futurs talents qui représenteront Madagascar aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), comme l'a souligné Léa Raharimalala, présidente de la FMVB. Chez les filles, 12 équipes sont engagées dans chaque catégorie (U14 et U18), réparties en deux poules de six. Les deux meilleures de chaque poule accéderont aux demi-finales.

Du côté des garçons, l'effectif est plus réduit : cinq équipes en U18 et seulement trois en U14. Pour les U18 garçons, une poule unique en matchs aller simples qualifie les quatre premières équipes pour les demi-finales. En U14 garçons, une poule unique avec matchs aller-retour désigne les deux finalistes.

La phase éliminatoire, qui se tient du 13 au 17 avril, est répartie entre deux sites : le gymnase de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha pour les U14, et celui d'Ankorondrano pour les U18. Les demi-finales, prévues le 18 avril à Ankorondrano, précèdent les finales et matchs de classement pour la troisième place, programmés le 19 avril.

Engagement

En parallèle de la compétition, la FMVB a tenu sa première Assemblée générale ordinaire le dimanche 13 avril à l'ANS Ampefiloha. Onze des 17 ligues régionales étaient présentes, dont Boeny, Alaotra Mangoro, Menabe, Sava, Androy, Haute Matsiatra, Itasy, Betsiboka, Analamanga, Atsinanana et Fitovinagny. Les absentes ont justifié leur absence par des lettres d'excuses, selon la présidente.

L'assemblée, honorée par la présence du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité Olympique Malgache, a approuvé à l'unanimité les actions de la fédération. « Nous améliorons ce qui fonctionne et rectifions les points à corriger », a déclaré Léa Raharimalala. À cette occasion, la FMVB et son partenaire Yas Madagascar ont offert une dotation aux ligues régionales, renforçant leur engagement pour le développement du volley-ball malgache.