Madagascar: MECC - L'édition 2025 du 28 avril au 10 mai prochain

Le partenariat entre les secteurs privés canadien et malgache sera, une fois de plus, à l'honneur. L'édition 2025 de la Mission Économique et Commerciale Canada (MECC) se tiendra dans plusieurs villes canadiennes du 28 avril au 10 mai prochain.

Cette édition, la cinquième du genre depuis 2017 sera, une fois de plus, l'occasion aux entrepreneurs malgaches d'avoir l'opportunité de percer sur le vaste marché canadien ainsi que de tisser des partenariats avec des organismes canadiens pour développer la coopération bilatérale entre les deux pays.

A point nommé. Madagascar Best Destination, Heaven Network, Sahaza Group, Vatel, Raketa, JTF Madagascar, figurent parmi les entreprises malgaches qui participeront à cet événement qui implique plusieurs villes canadiennes dont Toronto, Montréal, Ottawa, Victoriaville, Shawinigan... Cet événement arrive, en tout cas, à point nommé en ce moment où la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump fait trembler les exportateurs malgaches. Faut-il en effet rappeler que l'objectif global de la MECC est de contribuer à la relance économique de Madagascar en renforçant la capacité d'exportation des entreprises malgaches vers le Canada.

Il s'agira, entre autres, de promouvoir les produits et les entreprises malagasy auprès du marché canadien et à l'international ; de participer au Salon International de l'Alimentation ou SIAL au Canada ; de contribuer au développement des échanges commerciaux et des investissements entre le Canada et Madagascar ; mais aussi de renforcer les partenariats avec les organismes canadiens en appui à l'entrepreneuriat et à l'exportation.

Appui

Principale organisatrice de cet événement, la Chambre de Commerce et de Coopération Canada Madagascar (CanCham) profitera de cet événement pour recruter de nouveaux membres. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce apporte son appui dans l'organisation de la Mission Économique et Commerciale Madagascar, un projet qui bénéficie, par ailleurs du soutien de la Banque mondiale, à travers le PIC 3.

« Ce genre de projet est appelé à jouer un rôle déterminant dans le développement économique, en permettant aux entreprises malgache d'étendre et de diversifier leurs marchés », a déclaré Isidore Razanakoto, le directeur général du Commerce, lors d'une séance de présentation de la 5éme édition de Mission Économique et Commerciale Canada.