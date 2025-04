Madagascar: Deux nouveaux procureurs généraux - Une ère de rigueur annoncée dans la lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption et l'amélioration des services judiciaires ont été au coeur des discours des deux nouveaux procureurs généraux qui viennent d'être installés officiellement hier.

La cérémonie d'installation officielle de deux nouveaux procureurs généraux s'est tenue hier lundi au sein de la Cour Suprême et de la Cour d'Appel d'Antananarivo. Il s'agit de Christian Paul Andriamahavory, nommé auprès de la Cour Suprême, et de Didier Alban Andriamahazonoro Razafindralambo, auprès de la Cour d'Appel d'Antananarivo. Présidée en toute solennité par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby, cette cérémonie a été tenue pour renforcer l'appareil judiciaire malgache.

Dans son discours d'investiture, le nouveau procureur général près la Cour Suprême, Christian Paul Andriamahavory, a affiché une volonté ferme : faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. Il a également mis en avant la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers, d'améliorer la qualité des services judiciaires et d'assainir les milieux professionnels. Appelant à une synergie entre les différents acteurs de la justice, il a souligné l'importance de restaurer la confiance de la population dans les institutions judiciaires.

De son côté, Didier Alban Razafindralambo, nouveau procureur général près la Cour d'Appel d'Antananarivo, a déclaré vouloir insuffler un souffle nouveau dans l'administration judiciaire. Il a réaffirmé son engagement sans faille contre toutes formes de corruption, annonçant des mesures de répression renforcées, notamment à l'encontre des infractions graves telles que les actes de violence, les viols et les enlèvements. « Nous mettrons l'accent sur la rigueur, la transparence et la défense des droits des citoyens », a-t-il martelé durant la cérémonie d'installation.

Fléau. Christian Paul Andriamahavory et Didier Alban Razafindralambo ont été nommés la semaine dernière par le conseil des ministres. Ces nominations s'inscrivent dans un contexte où l'exigence d'une justice plus équitable, efficace et intègre est de plus en plus forte, tant au sein de la population que parmi les acteurs institutionnels. La présence du ministre de la Justice et des autres élus à cette cérémonie symbolise davantage l'importance accordée par les hautes autorités à cette nouvelle dynamique judiciaire. Avec ces nouveaux visages à la tête des parquets, il est de nouveau attendu une justice véritablement engagée dans l'éradication de la corruption, ce fléau qui gangrène le pays actuellement.