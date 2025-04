Madagascar: Electricité - Coupures fréquentes en vue durant la Semaine sainte

Malgré la Semaine sainte, une période traditionnellement marquée par une forte consommation énergétique, les abonnés de la Jirama se préparent à des coupures répétitives d'électricité.

Selon les constats de ces derniers jours, les interruptions répétées de courant trouvent leur origine dans des pannes techniques et incidents affectant le réseau de distribution de la société nationale. Parmi les zones affectées, une large portion de la capitale et sa périphérie a subi de plein fouet les conséquences d'un déclenchement survenu sur la ligne électrique ZIFt. Ce dysfonctionnement a plongé dans le noir plusieurs quartiers, depuis Ankadimbahoaka et Tanjombato jusqu'à Anosimahavelona. Les techniciens de la Jirama ont inspecté cette ligne hier pour en déterminer les causes exactes, mais aucune date de rétablissement durable n'a encore été communiquée.

D'autres secteurs n'ont pas été épargnés. À Mendrikolovana et Ankadindravola Ivato, les interruptions de courant ont été provoquées par des opérations de remplacement de transformateurs. Du côté d'Ambohimitsimeloka, c'est la chute de câbles moyenne tension qui a provoqué un arrêt de l'alimentation électrique. La semaine précédente, des transformateurs endommagés par la foudre avaient déjà contribué à aggraver la situation.

Solutions en cours

Selon une source interne à la Jirama, les infrastructures du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) sont aujourd'hui à la limite de leur capacité. « Le réseau est non seulement saturé, mais également vulnérable aux aléas climatiques », indique notre interlocuteur. La Jirama et son ministère de tutelle, de leur côté, affirment faire des efforts pour renforcer sa production d'électricité afin de répondre à la demande sans cesse croissante. Toutefois, c'est le réseau de distribution -- vétuste et fragilisé -- qui représente désormais le maillon faible de la chaîne.

Face à cette situation, la société d'État mise sur plusieurs projets d'envergure destinés à moderniser et fiabiliser ses infrastructures. Cependant, ces travaux, bien qu'indispensables, nécessiteront encore plusieurs années avant de porter leurs fruits. Un délai inévitable, qui laisse entrevoir de nouvelles périodes d'instabilité énergétique dans les mois, voire les années à venir. En attendant, les abonnés de la Jirama devront s'armer de patience... et de bougies, pour traverser une Semaine sainte qui s'annonce encore une fois marquée par l'obscurité.