Madagascar: Toamasina - Sept bandits s'introduisent dans une maison à Ankirihiry

Une attaque à main armée s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche, plongeant une famille d'Ankirihiry, zone 11/58, dans la terreur. Vers 3 heures du matin, un groupe de sept malfaiteurs armés, cagoulés et vêtus de noir, ont fait irruption dans leur domicile, selon les premières constatations de la gendarmerie.

Ce n'est que plusieurs heures plus tard, aux alentours de 9h30, qu'un jeune homme de 21 ans, membre de la famille victime, s'est présenté au poste de gendarmerie de Toamasina pour déposer une plainte officielle. D'après son témoignage, les agresseurs, armés de longues lames ressemblant à des sagaies, ont pénétré dans la maison par effraction, semant la panique parmi les occupants.

Sous la menace, la famille a été contrainte de livrer l'ensemble de ses objets de valeur. Le butin emporté par les malfaiteurs est considérable : une somme d'environ 6 000 000 d'ariary en liquide, des bijoux en or, quatre téléphones portables (un iPhone X, un Samsung M21, un Motorola et un Samsung FE21), un ordinateur portable Dell, un disque dur externe ainsi que deux clés USB.

Malgré la violence de l'assaut, aucun blessé n'est à déplorer. Les victimes, profondément choquées, ont expliqué avoir cédé sans résistance, craignant pour leur vie. Les assaillants ont pris la fuite sans rencontrer d'obstacles, et ce n'est qu'une fois le danger passé que la famille a pu alerter les autorités.

La gendarmerie de Toamasina a immédiatement ouvert une enquête. Pour l'heure, aucune arrestation n'a été annoncée, mais les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque. Cette affaire vient s'ajouter à une série d'agressions similaires qui frappent régulièrement Toamasina. La ville portuaire reste en effet l'une des zones les plus touchées par les actes de banditisme dans la région. Depuis plusieurs mois, les autorités locales sont confrontées à une recrudescence de cambriolages violents, souvent perpétrés par des groupes armés et organisés.

Face à cette insécurité croissante, les forces de l'ordre ont intensifié leurs opérations de sécurisation. Plusieurs interventions ont conduit à l'arrestation, voire à la neutralisation de présumés bandits. En parallèle, la lutte contre la consommation et la vente de drogues s'est également renforcée, notamment parmi les jeunes, de plus en plus nombreux à être interpellés pour détention ou usage de stupéfiants.

Cette nouvelle attaque relance le débat sur l'efficacité des dispositifs de sécurité et la nécessité d'une réponse plus ferme face au banditisme urbain. Les habitants, quant à eux, vivent dans la peur, espérant que les autorités puissent rétablir un climat de confiance et de sérénité dans la région. Les enquêteurs appellent toute personne disposant d'informations à se contacter la gendarmerie de Toamasina.