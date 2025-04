Madagascar: Tiako i Madagasikara - Lancement d'une campagne de remobilisation de ses partisans

Alors que l'ambiance politique est de plus en plus animée, les forces de l'opposition semblent se préparer pour des actions plus concrètes après la visite d'Etat d'Emmanuel Macron et le Vème Sommet de la COI.

Depuis au moins une semaine, le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, le Tiako i Madagasikara (TIM), semble opter pour une nouvelle stratégie politique en lançant une campagne de remobilisation de ses partisans. Le parti tente de rappeler également au grand public qu'il reste une des forces politiques importantes du pays.

Les leaders du parti soutiennent que le Tiako i Madagasikara est un parti vivant. « Cela pour que les Malgaches aient une vie décente », a-t-on expliqué. En fait, le parti rappelle ses principaux objectifs qui se résument entre autres par « écoles et enseignants pour tous les enfants malgaches; sécurité, eau et électricité; des lois pour assurer le droit et la liberté ».

Nouvelle stratégie

En effet, depuis les désillusions des élections communales du 11 décembre 2024, les membres du parti Tiako i Madagasikara, sous l'impulsion de son président Marc Ravalomanana, multiplient les réunions et les rencontres. Face au rapport de force qui lui est encore défavorable, compte tenu des dernières élections mais aussi à l'échec des différentes tentatives de manifestation organisées par l'opposition, une nouvelle stratégie s'impose à l'ancien parti au pouvoir reproché, à tort ou à raison, de jouer le jeu du régime Rajoelina depuis ces derniers temps.

En tout cas, l'une des dernières réunions des élus TIM était celle qui s'est tenue le 26 mars dernier, à Sabotsy Namehana. Entre-temps, quelques-uns de ces élus se sont distingués en prêtant main-forte, en tant que député de la plateforme Firaisankina, à Siteny Randrianasoloniaiko, à Toliara, contre l'installation de Base Toliara.

Trêve. Pendant ce temps, Marc Ravalomanana poursuit son périple français. Après la publication d'un communiqué conjoint avec l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, ce vendredi, sur la situation qui prévaut à Madagascar, les deux anciens présidents multiplient les rencontres avec une partie de la diaspora. Quoi qu'il en soit, il est évident que quelque chose se trame à 8 754 km et le Tiako i Madagasikara prépare déjà le terrain.

En tout cas, les leaders politiques de l'opposition montrent leur volonté de respecter la trêve pascale mais aussi pour le bon déroulement du Vème Sommet de la Commission de l'Océan Indien. Pas plus tard que ce jeudi, Siteny Randrianasoloniaiko, 7ème Vice-président de l'Assemblée nationale a laissé entendre qu'il demandera une nouvelle autorisation pour effectuer un rapport à ses électeurs après cet événement.