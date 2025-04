Madagascar: Rugby à VII/HSBC Sevens Challenger - Les Makis, impressionnants en Pologne

Atteindre la cinquième place du tournoi de World Rugby HSBC Sevens Challenger n'est pas une mince affaire, équivalant à une performance digne des quarts de finale.

Les VII Makis de Madagascar sont revenus au pays hier, fiers de leur exploit réalisé à Cracovie, en Pologne. Le staff a été accueilli en grande pompe à Ivato par les membres de la Fédération, leurs familles, ainsi que par des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. À leur arrivée, des sourires radieux et une motivation palpable se lisaient sur les visages de toute la délégation.

« Même si nous ne sommes pas qualifiés pour le Mondial à Los Angeles, nous sommes fiers de notre performance lors de ce tournoi. Nous avons tout donné pour atteindre notre objectif, mais nous avons dû nous contenter de la cinquième place. Je tiens à remercier mes joueurs qui se sont battus avec acharnement depuis Cape Town jusqu'en Pologne, ainsi que nos partenaires et supporters », a déclaré le coach Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias Razily. Il a également souligné que la précipitation et les conditions climatiques glaciales, avec une température inférieure à 3°C, ont influencé les deux matchs décisifs contre le Canada et le Portugal.

Rendez-vous à Maurice

Après une semaine de repos, Jean Yves et ses coéquipiers se concentreront sur la Coupe d'Afrique et les qualifications pour le Mondial, qui se tiendront à Maurice en juin. L'objectif principal est d'atteindre la finale et de décrocher le ticket pour le mondial. Le président de la Fédération, Marcel Rakotomalala, est le premier à se réjouir de ce résultat des Makis. « Il s'agissait d'une compétition de niveau mondial. Les Makis ont vaincu le Chili lors du match de classement, alors que cette équipe avait été sacrée championne lors de la première phase en Afrique du Sud. Les efforts de nos Makis ont été salués par tous les pays participants à Cracovie », a-t-il noté.

Le président a également précisé que la Fédération veille à offrir de bonnes conditions aux joueurs des Makis, en leur octroyant des primes, des indemnités et des aides pour leurs familles pendant leur absence. Cependant, il a tenu à rappeler que l'instance n'a encore reçu aucun financement de l'État, malgré la validation du budget en Conseil des ministres. « Les sorties des Makis, de Maurice au Ghana, en passant par le Maroc, l'Afrique du Sud et la Pologne, ont été financées à crédit, et des arriérés restent encore à régler par le Malagasy rugby», a-t-il conclu.