Maroc: Transformation digitale du système de santé - La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et MipihSIB s'allient

Marrakech — La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et le Groupement d'Intérêt Public français MipihSIB ont annoncé, lundi à Marrakech en marge de Gitex Africa Morocco, la signature d'un partenariat stratégique pour accélérer la transformation digitale du système de santé marocain.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation des infrastructures de santé et vise à faire du numérique un levier de performance, d'inclusion et de souveraineté technologique, au service des marocains, indique un communiqué conjoint.

Face aux enjeux de transformation digitale, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et MipihSIB réunissent leurs expertises pour développer des solutions numériques adaptées aux réalités du système de santé marocain, notamment en matière de gestion des données de santé, d'amélioration du parcours patient et de modernisation des infrastructures hospitalières, relève le communiqué.

"Il ne s'agit pas seulement de digitaliser des processus, mais de bâtir les fondations d'une souveraineté numérique en santé au Maroc. Nous avons identifié deux hôpitaux prioritaires pour initier cette transformation : l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura et l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Rabat. D'ici 2027, nous visons une augmentation de 30% de l'efficacité opérationnelle dans les hôpitaux concernés grâce à la digitalisation", souligne le Directoire de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Ce partenariat permettra aux patients marocains d'accéder à des soins de qualité tout en réduisant les délais d'attente grâce à une gestion numérique optimisée.

Au-delà du transfert de savoir-faire, ce partenariat s'accompagne d'un programme opérationnel ambitieux, centré sur la montée en compétences des professionnels, l'accompagnement sur le terrain des établissements de santé marocains et le déploiement de solutions éprouvées répondant aux standards internationaux de performance, de qualité et de sécurité.

"Nous croyons en un modèle de coopération qui place les acteurs marocains au coeur de la transformation digitale de leur propre système de santé", indique Mostafa Lassik, Directeur Général MipihSIB.

Avec plus de 50 ans d'expertise dans la digitalisation du système de santé français, MipihSIB met à disposition de la FM6SS son savoir-faire technologique et son expérience des enjeux numériques hospitaliers.

Ce partenariat entend ainsi favoriser la coopération entre acteurs partageant des valeurs communes et l'échange de solutions éprouvées, dans une logique de mutualisation et de montée en puissance des systèmes de santé du continent Africain.

Cette coopération stratégique vise à positionner le Maroc comme un catalyseur de bonnes pratiques en matière de santé numérique, en offrant un modèle reproductible pour les autres pays du continent participant au GITEX Africa.

En s'associant au 1er hébergeur Français certifié HDS, ce partenariat permet de bénéficier d'un partage d'expérience en matière de souveraineté numérique, pilier essentiel pour garantir la sécurité, la confidentialité et la maîtrise des données médicales sensibles.

En hébergeant les données de santé sur des infrastructures souveraines, conformes aux meilleures normes éthiques et technologiques, la protection des informations personnelles des patients Marocains est ainsi garantie, tout en renforçant la confiance dans le numérique.

Cette approche permet ainsi au Maroc de conserver le contrôle stratégique de ses données de santé, à l'abri des dépendances extérieures, dans un contexte de cybermenaces croissantes à l'échelle mondiale.

Ce partenariat repose sur une stratégie de coopération construite autour de 6 axes majeurs, à savoir l'amélioration de la qualité des soins et de l'accès aux traitements, la formation digitale des professionnels de santé, la prévention en santé, la recherche et innovation, l'intelligence artificielle et informatique médicale et Sport & Santé.

À travers cette alliance, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé réaffirme son ambition de positionner le Maroc comme un acteur régional de référence en matière de numérique en santé et d'innovation technologique, au service de sa population.