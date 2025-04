Madagascar: Judo/Championnat de Madagascar vétérans - Nette domination d'Analamanga

Les anciens sous les projecteurs. La ligue d'Analamanga a raflé onze titres sur les seize en jeu au championnat de Madagascar des vétérans, hier, dans la petite salle du Palais des Sports à Mahamasina.

Quatre clubs de la capitale ont doublé chacun la mise. Cosfa a engrangé deux titres signés Moraviky Sebany chez les -73 kg M1, et Evah Gilbert Fitiavana chez les -78 kg F3. Le club des Cheminots a, quant à lui, remporté les titres chez les -70 kg F5, ravis par Hanitriniaina Ratsimbazafy et Rindra Hobisoa Rajaonarivelo dans la catégorie -100 kg M5.

Les deux combattants sacrés champions nationaux pour le club Finaritra sont Raliterasolo, catégorie F3 -63 kg, et Mahatsiaro Raliterasolo chez les -78 kg F3. Le club Hakudokan a arraché, lui aussi, deux sacres grâce à l'exploit d'Onja Mickael Rabarison, M2 -81 kg, et Dody Tojo Rasoahoby, catégorie M4 -100 kg.

Les trois autres titres arrachés par les judokas d'Analamanga ont été l'oeuvre de Chantal Ramanantsoa, F3 -63 kg, Floriano Ralijaona, M4 -60 kg, et Odon Randriamifidy, M5 -90 kg.

Atsimo-Andrefana et Vakinankaratra ont arraché deux médailles d'or chacun. Emy Ralevazaha en M5 -81 kg et Narisoa Parany Rakotonarivo chez les -60 kg M7 ont été les auteurs des titres du Family Judo d'Antsirabe. Sidra Bin chez les -60 kg M1 et Folapo Mossa en M2 -90 kg ont été les artisans du sacre national pour l'Asco de Toliara.

Place, ce mardi et demain mercredi, aux choses plus sérieuses. Les seniors et les minimes entreront en lice ce jour, les cadets et juniors monteront sur le tatami demain dans la grande salle du Palais des Sports.