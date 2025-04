Madagascar: Projections - L'IFM fait entrer le cinéma à l'école

À l'occasion du FIFAM, l'IFM fait voyager les élèves à travers l'animation avec son programme « L'école au cinéma ».

" C'est une porte ouverte vers l'imaginaire et la réflexion" lance un enseignant lors d'une sortie scolaire ce vendredi matin à l'Institut Français de Madagascar (IFM). En collaboration avec le Festival International du Film d'Animation de Madagascar (FIFAM), l'IFM met à l'honneur l'éducation par l'image du 11 au 18 avril à travers des projections dédiées aux établissements scolaires.

Treize écoles participent à ce programme enrichissant, notamment Peter Pan, Alliance Française, Collège de France, La Francophonie, Raitra Kidz, Bird, Avicenne, Alliance Française Lycée, Lycée Français, entre autres... Le principe : initier les élèves au septième art par des films d'animation soigneusement sélectionnés.

Hier, des centaines d'élèves enthousiastes ont envahi la grande salle de l'IFM. À 9 h 30, les plus jeunes (cycles 2 - CP et CE2) ont été transportés dans « Sirocco et le Royaume des courants d'air », un conte fantastique de 1 h 20 réalisé par Benoît Chieux, produit par GAO SHAN PICTURES. « Un film qui parle d'audace, de courage et de ce qui reste souvent invisible aux yeux des adultes », selon une animatrice de la séance. Récompensé du Prix du Public et nommé pour le Cristal du Meilleur long-métrage à Annecy en 2023, ce chef-d'oeuvre originaire de La Réunion émerveille et éveille tout à la fois.

Les plus grands (cycle 4 - 5e à terminale) ont ensuite assisté, à 10 h 30, à la projection de « Josep », un film poignant de 1 h 30 réalisé par Aurel. Ce récit historique animé retrace le parcours du dessinateur Josep Bartolí, une figure de la guerre civile espagnole, jusqu'à sa rencontre avec Frida Kahlo. « C'est une façon sensible de comprendre l'Histoire. »

L'IFM parvient ainsi à allier plaisir, éveil artistique et transmission de mémoire, confirmant que le cinéma, au-delà du divertissement, est un outil puissant d'apprentissage.