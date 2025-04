Afrique: Gitex Africa 2025 - Le ministère de l'Inclusion économique et le géant suédois Ericsson s'allient pour promouvoir l'inclusion numérique

Marrakech — Le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences et le géant suédois des télécoms Ericsson ont signé, lundi à Marrakech, un protocole d'accord destiné à promouvoir l'inclusion numérique au Maroc.

En vertu de cet accord, signé en marge de la 3e édition du GITEX Africa Morocco, les deux parties s'engagent à explorer différents domaines dans lesquels les entrepreneurs et petites entreprises au Maroc pourront bénéficier des initiatives éducatives d'Ericsson et accéder à différentes expériences d'apprentissage grâce au vaste portefeuille des programmes éducatifs du groupe suédois et son expertise en matière de transformation digitale.

Ce partenariat permettra aux entrepreneurs et hommes d'affaires d'acquérir des compétences numériques essentielles clés du 21e siècle, contribuant à l'emploi durable et à l'innovation dans tous les secteurs. Il s'inscrit pleinement dans la vision du ministère en matière de promotion de l'inclusion économique et de soutien aux petites entreprises.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a indiqué que ce protocole d'accord vise à accélérer l'inclusion numérique au Maroc, notant que ce partenariat contribuera à enrichir l'écosystème entrepreneurial national.

De son côté, Majda Lahlou Kassi, présidente d'Ericsson Maroc et vice-présidente d'Ericsson Afrique de l'Ouest et Australe, a relevé que cet accord permettra à l'entreprise suédoise de partager son expertise et mettre à disposition ses plateformes d'apprentissage au profit de l'écosystème entrepreneurial du Royaume, considéré comme l'un des plus résilients du continent.