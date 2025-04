Maroc: Ouverture à Rabat d'une session de formation sur les droits des migrants

Rabat — Les travaux d'une session de formation sur "les droits des migrants : Les engagements internationaux du Royaume du Maroc et le cadre national de protection", ont démarré lundi à Rabat.

Cette session de formation organisée jusqu'au 18 avril courant, à l'initiative du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), vise à jeter la lumière sur le cadre juridique de la protection des migrants au Maroc et ce, conformément aux conventions internationales et des législations nationales y afférentes.

Elle sert d'occasion pour les participants de débattre des divers défis que les migrants se doivent de relever, et d'explorer les moyens de promouvoir les bonnes pratiques, en parfaite synergie avec les standards nationaux et internationaux en la matière, outre la vulgarisation de la culture des droits de l'Homme notamment celle se rapportant aux droits des migrantes et migrants pour en faire une référence pour les missions des fonctionnaires de la sûreté en charge de l'application de la loi.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach a fait savoir que cette session de formation s'insère dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Conseil et la DGSN en vue d'une convergence des points de vue dans le domaine de la consolidation du cadre national de protection des droits des migrants et migrantes.

Il s'agit aussi de l'adaptation des concepts utilisés dans le domaine de la protection à l'intervention juridique et son lien avec les engagements du Royaume, tout en engageant une réflexion sur les bonnes pratiques à adopter et leur partage avec les différents intervenants, dans le but de gérer les problématiques posées notamment, dans le volet relatif à la migration à l'échelle nationale, a-t-elle expliqué.

Après avoir rappelé que l'approche de la protection a connu une évolution importante au Maroc, Mme Bouayach a souligné que cette approche n'est pas uniquement juridique mais revêt une dimension humaine et internationale.

Dans ce sillage, elle a indiqué que le CNDH a oeuvré pour l'insertion de cette approche dans le programme de cette session de formation en vue de consolider l'interaction avec la Commission des Nations Unies des Droits de l'Homme et la promotion de l'approche du Maroc en la matière.

De son côté, M. Ahmed Ait Taleb, Préfet de police à la Direction de la Police Judiciaire, a indiqué que l'organisation de cette session de formation intervient dans le contexte du renforcement de la coopération et du partenariat institutionnel avec le CNDH au profit des officiers et cadres de la DGSN. La finalité étant d'orienter et de consolider les capacités des praticiens au niveau des services de la police judiciaire, de la sûreté publique, et des renseignements généraux en rapport avec l'organisation de la migration, l'asile et l'établissement dans le pays d'accueil, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration à la presse, le responsable de la DGSN a souligné que cette session de formation s'inscrit aussi dans le cadre de l'appui au leadership du Royaume en matière de gestion de la migration et de son adhésion au système onusien des droits de l'Homme et ce, afin d'accueillir des migrations organisées, humanistes et intégrées, basées sur les fondamentaux et critères des droits des migrants.

Les débats lors de cette session de formation porteront sur des sujets en rapport avec "le cadre référentiel relatif à la question de la migration", "la migration au Maroc", "la protection des étrangers au Maroc" et "la politique nationale de la migration et de l'asile".