Sénégal: Ziguinchor - L'équipe d'Al Jazeera est repartie avec son matériel (source sécuritaire)

Ziguinchor — L'équipe de journalistes de la chaine de télévision Al Jazeera, interpellée dimanche, à l'aéroport de Cap Skirring, a quitté Ziguinchor, ce lundi, avec son matériel de tournage, a-t-on appris de source sécuritaire.

"Ils sont repartis à l'instant même. Le matériel a été juste gardé à la brigade en attendant. C'était sur ordre du procureur. On avait gardé leur caméra et leur trépied. Et ce matin on leur a remis le matériel, leurs passeports et l'ordre de mission. Ils n'ont pas passé la nuit à la brigade. Ils ont passé la nuit dans un hôtel", a confié cette source à l'APS.

"On avait juste saisi leur matériel et leurs passeports et l'ordre de mission", a-t-elle précisé.

Dans un communiqué, l'Association de la presse étrangère au Sénégal (APEES) a indiqué qu'une équipe de la chaine de télévision Al Jazeera, "dûment accréditée au Sénégal, en mission de reportage en Casamance sur le retour des déplacés de guerre dans leurs villages d'origines, a été interpellée ce dimanche 13 avril 2025, à son arrivée à l'aéroport de Cap Skirring de Ziguinchor par la Police et la Gendarmerie sur ordre des autorités locales".

L'APEES signale que l'équipe était composée du chef du bureau de la chaine au Sénégal, qui couvre toute l'Afrique de l'ouest, Nicolas Haque, et sa camerawoman, Magali Rochat.

Selon elle, l'équipe a d'abord été interpellée par la police à son arrivée à l'aéroport, puis libérée, et de nouveau interpellée, cette fois-ci par des éléments de la gendarmerie nationale à son arrivée à l'hôtel.

Le journaliste et sa camerawoman ont été ensuite conduits dans les locaux de la brigade de gendarmerie où ils ont été interrogés sur les raisons de leur déplacement en Casamance", a fait savoir l'APEES.

Elle "dénonce cette entrave sans précédent dans l'histoire du Sénégal, à l'exercice du travail d'une équipe régulièrement accréditée auprès des autorités sénégalaises".

L'APES rappelle que depuis sa création, en 1963, elle "n'a jamais connu une telle situation avec les services de sécurité, ses membres ayant toujours une conduite irréprochable avec les autorités, de quelque niveau qu'elles soient".

L'Association appelle également "au respect de la tradition de pays d'accueil, d'ouverte et de tolérance du Sénégal, qui font qu'il est l'un des pays qui accueille le plus nombre de correspondants de presse, en Afrique".