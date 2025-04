Algérie: 3es Journées internationales de la magie et de la prestidigitation à Sétif

SETIF — Plusieurs numéros de magie et d'illusionnisme ont été présentés, dimanche soir à la Maison de la culture Houari-Boumediene de Sétif, en ouverture des 3èmes Journées internationales de la magie et de la prestidigitation.

Cette manifestation internationale, qui se poursuivra jusqu'au 15 avril, organisée par la Ligue arts et culture de la commune de Sétif sous le patronage du ministre de la Culture et des Arts, en partenariat avec l'Office de la culture et du tourisme et la direction de la Culture de la wilaya de Sétif, a été marquée, à son ouverture, par des tours réalisés par des artistes professionnels maîtrisant parfaitement l'art de l'illusion devant un public très nombreux malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale des Hauts plateaux.

Ramzi Rezig, chargé de l'information et secrétaire général de la Ligue arts et culture, a précisé à l'APS qu'eu égard au succès des deux précédentes éditions qui avaient particulièrement charmé les plus jeunes, les organisateurs ont décidé de consacrer les deux premières journées de cette édition aux élèves du cycle moyen, et de clôturer la manifestation devant des enfants atteints de cancer et d'orphelins.

Chacun des artistes présentera un spectacle de 10 à 15 minutes lors de cet événement culturel dédié aux enfants de l'enclave palestinienne Ghaza, a encore indiqué M. Rezig, notant que le programme prévu sera également marqué par l'organisation d'un atelier de formation ouvert aux amateurs, aux jeunes talents et à tous les amateurs de l'illusionnisme et de la magie.