Soudan: Jaber lance le service de portefeuille électronique Bede

Port Soudan — Le membre du Conseil de souveraineté et commandant en chef adjoint, Lit-Gen Ibrahim Jaber a lancé lundi le service de portefeuille électronique Bede à Port Soudan. Le service est fourni par Zain FinTech, la branche technique de Zain Soudan.

Le service de portefeuille électronique 'Bede' est considéré comme une application spécialisée dans les services financiers, il peut être utilisé via des Smartphones et des téléphones ordinaires. Les abonnés peuvent également effectuer des transactions financières avec des centres de vente directe, qui seront ouverts dans environ 15 000 sites à travers le Soudan.

Le service de portefeuille électronique 'Bede' est un ajout important au secteur des services commerciaux et financiers, étant donné que les communications sont un droit fondamental des citoyens. Le service contribue également à l'économie numérique nationale et permet de bénéficier d'un certain nombre de services.

La célébration a été suivie par un certain nombre de ministres, l'ambassadeur du Koweït au Soudan et un certain nombre de responsables et de dirigeants dans des domaines connexes.\ OSM