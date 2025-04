Le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), Monsieur Abdoulaye Sow, s'est déplacé, ce lundi 14 avril 2025, auprès des commerçants affectés par l'incendie ayant ravagé le marché Sandaga dans la nuit du 5 au 6 avril dernier.

Accompagné des membres du Bureau de l'Institution Consulaire ainsi que de plusieurs présidents de commissions, M. Sow a exprimé sa solidarité envers les sinistrés. Les interventions ont essentiellement porté sur l'impérieuse nécessité de moderniser les infrastructures commerciales, dans l'optique de prévenir les dégâts liés aux incendies récurrents.

Le président Abdoulaye Sow a réaffirmé son soutien aux commerçants durement touchés, soulignant l'importance de tirer les leçons de ce type de drame afin d'en prévenir la récurrence. Il a estimé que les pertes, estimées à plusieurs millions de francs CFA, devaient inciter les autorités à appliquer sans délai les recommandations énoncées par la Commission Réhabilitation, Modernisation et Gestion des Marchés de la CCIAD en matière de sécurité et de prévention des incendies. Par ailleurs, il a invité les commerçants à souscrire à des assurances adaptées, afin de limiter les conséquences économiques en cas de sinistre. Il a également rappelé que l'Institution Consulaire joue un rôle de facilitateur et de médiateur entre l'État et les acteurs économiques.

Dans la même veine, le Président de la Commission Réhabilitation, Modernisation et Gestion des Marchés de la CCIAD, Khadim Sylla, a déclaré que cette visite constituait une occasion de témoigner l'appui constant de l'Institution aux commerçants impactés. À ses yeux, cette démarche vise également à définir de concert des mécanismes efficaces de relance des activités commerciales. M. Sylla a souligné l'urgence de lutter contre le fléau des incendies, en constante augmentation sur l'ensemble du territoire national. Il a mis en exergue les pertes enregistrées tant à l'échelle individuelle qu'en matière d'impact économique national.

Le Président de l'Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) a, pour sa part, insisté sur la nécessité de moderniser en profondeur les marchés, et de mettre en place de nouveaux sites conformes aux normes de sécurité, dans le but d'accompagner de manière durable la croissance démographique.

Prenant la parole au nom des commerçants sinistrés, Mar Seck a exprimé sa vive reconnaissance à l'endroit des responsables de la CCIAD. Face à l'ampleur des dégâts, il a lancé un appel pressant à un accompagnement renforcé, afin de permettre une reprise rapide et sereine des activités commerciales.

Enfin, le Secrétaire général de l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) - section Sandaga, Pathé Ka, a mis en lumière l'urgence de renforcer le dispositif sécuritaire dans les marchés, en les dotant d'équipements modernes et adaptés, à même de prévenir ou de circonscrire efficacement les risques d'incendie.