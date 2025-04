Tunisie: Hilal bin Abdullah Al-Senani, l'ambassadeur omanais - 'Nos relations avec la Tunisie sont exemplaires et se renouvellent à la lumière de la Vision Oman 2040'

Tunis — L'ambassadeur du Sultanat d'Oman en République tunisienne, Hilal bin Abdullah Al-Senani, a affirmé dans une interview accordée à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) que "les relations omano-tunisiennes, débutées il y a plus de 54 ans, constituent un modèle de coopération arabe bilatérale, en raison de leur solidité, de leur profondeur historique et de la convergence des orientations et des visions entre les dirigeants des deux pays, soutenues par les orientations de la Vision Oman 2040", laquelle "vise à construire une économie diversifiée et ouverte aux expériences régionales et internationales", a-t-il dit.

Hilal bin Abdullah Al-Senani a déclaré que la phase actuelle connaît une nouvelle dynamique dans ces relations, "guidée par les orientations de la Vision Oman 2040 lancée par le sultan Haithem bin Tariq Al Said", assertant que "54 ans de relations diplomatiques cordiales constituent une occasion de rappeler les étapes importantes ayant marqué le lien entre nos deux pays".

En effet, la coopération entre le Sultanat d'Oman et la République tunisienne s'est consolidée par la signature de plus de 44 accords et mémorandums d'entente ainsi que de programmes exécutifs couvrant divers domaines tels que l'éducation, la culture, les médias, l'investissement, la santé et l'énergie.

Évolution continue des relations diplomatiques

Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a indiqué que le parcours des relations a connu au fil des décennies "des étapes cruciales et significatives" en faveur de la coopération bilatérale qui a été consolidée dans divers domaines grâce à la signature d'accords et de mémorandums d'entente, ainsi qu'à la tenue régulière de la commission mixte omano-tunisienne.

L'ambassadeur d'Oman en Tunisie a ajouté que "les points communs unissant les deux peuples et leurs dirigeants, ont contribué à maintenir un rythme croissant de coordination et de travail en commun dans les affaires régionales et internationales".

Diversification des partenariats dans le cadre de la Vision Oman 2040

Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a expliqué que le Sultanat d'Oman, depuis le lancement de la mise en oeuvre de la Vision Oman 2040, se projette à établir des partenariats stratégiques avec les pays frères et amis, en s'inspirant des expériences réussies, notamment l'approche de développement tunisienne.

Il a mis en relief que la vision omanaise se concentre, plus particulièrement, sur la diversification économique, la transformation numérique et l'investissement dans la connaissance et les énergies renouvelables, et qu'elle ouvre donc de vastes perspectives de coopération avec la Tunisie dans ces domaines.

44 accords et mémorandums d'entente en application

Évoquant le cadre juridique qui régit les relations entre les deux pays, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a mentionné l'existence, à l'heure actuelle, de plus de 44 accords, mémorandums d'entente et programmes exécutifs qui couvrent des domaines variés tels que la culture, l'éducation, les médias, la santé, le tourisme, l'investissement et l'évitement de la double imposition. "Des efforts sont en cours pour activer de nombreux accords et mettre à jour certains d'entre eux afin de s'aligner sur les nouvelles orientations des deux parties", a-t-il souligné.

Coopération économique et commerciale

Sur le plan de la coopération économique, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a signalé que le Sultanat cherche à dynamiser les échanges commerciaux avec la Tunisie. "Récemment, une visite d'une délégation d'hommes d'affaires omanais de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Oman - branche de la province intérieure - a été organisée du 19 au 26 janvier 2025, au cours de laquelle des rencontres avec leurs homologues tunisiens ont abouti à la signature de plusieurs accords dans divers domaines".

Et d'ajouter que l'ambassade omanaise en Tunisie travaille à ouvrir davantage de canaux de communication entre les hommes d'affaires et à encourager l'établissement de partenariats directs, ce qui se déclinera en échanges commerciaux qui restent, selon les dires de l'ambassadeur, "en deçà des attentes".

Coopération avancée dans le domaine des énergies renouvelables

Quant au domaine des énergies renouvelables, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a rappelé que la commission mixte omano-tunisienne tenue à Mascate le 31 janvier 2024 a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie propre, à travers l'échange d'expertises et l'organisation d'ateliers et de formations communes. Il a, dans cette perspective, mentionné la récente visite d'une délégation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à Oman, laquelle visite a abouti à la signature d'un accord de coopération avec "Union Anwar Al-Majd" omanaise en janvier 2025, reflétant l'intérêt commun pour la transition vers une économie durable.

Soutien à la culture, au patrimoine et aux arts

En ce qui concerne le dossier culturel et artistique, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a mis en exergue que les relations omano-tunisiennes ont connu une "belle avancée" ces dernières années, grâce à la participation de groupes artistiques omanais à des événements tunisiens et vice versa, en affirmant que le Sultanat d'Oman se prépare à participer au Festival international de Carthage 2025, ainsi qu'à des projets communs dans les filières du théâtre, des arts plastiques et du sport.

L'ambassadeur a, de surcroît, mentionné un projet de restauration de monuments archéologiques tunisiens avec la participation d'experts omanais, dans le cadre de la conviction des deux pays de l'importance de préserver le patrimoine culturel.

Coopération scientifique et centres de recherche communs

Quant à la coopération académique et scientifique, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a indiqué que les universités tunisiennes attirent, chaque année, un nombre croissant d'étudiants omanais, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, précisant que l'ambassade travaille à accroître les opportunités de coopération à travers des programmes de bourses et de jumelage entre les universités, en plus de dynamiser les partenariats dans les domaines de la recherche scientifique, de l'intelligence artificielle et des technologies modernes.

Rôle de la communauté tunisienne à Oman

Hilal Ben Abdallah Al-Sanani n'a pas manqué de saluer le rôle actif joué par la communauté tunisienne dans le sultanat, la considérant comme une partie intégrante du tissu omanais, où de nombreux membres contribuent à des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation et l'investissement, en soulignant l'impact culturel positif de la Tunisie ; "des symboles du patrimoine tunisien sont devenus connus sur les marchés omanais", affirme-t-il.

Accord sur les visions concernant les questions régionales

Quant au dossier politique et international, Hilal Ben Abdallah Al-Sanani a mis en avant la convergence des points de vue omanais et tunisien sur de nombreuses questions régionales, en faisant référence aux positions des deux pays en faveur de la paix et de la stabilité internationales, ainsi qu'à la coordination continue concernant la question palestinienne, en affirmant que les ministères des Affaires étrangères des deux pays n'ont cessé d'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien depuis le début de la dernière agression sioniste le 7 octobre 2023.