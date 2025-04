Soudan: Les Soudanais commémorent un sombre anniversaire du conflit, dans un contexte de faim croissante et d'espoirs de paix

Pour des millions de personnes au Soudan, l'aide alimentaire du PAM est le seul rempart contre une insécurité alimentaire catastrophique.

Dans le quartier autrefois animé de Sharq Al Nil, à Khartoum, Abu Sufian a autrefois jonglé avec plusieurs emplois pour arrondir ses fins de mois : il réparait et construisait des meubles, tout en travaillant pour l'administration d'un tribunal local.

Ce père de quatre enfants était fier de son travail - qu'il effectuait gratuitement pour les familles les plus pauvres - et, au fil du temps, il est devenu célèbre pour la qualité de ses tables, de ses chaises et de ses armoires. Grâce à son travail au tribunal, Abu Sufian s'est impliqué dans le service public en présidant un comité de quartier.

C'est alors que le conflit a éclaté à Khartoum, en avril 2023. Les balles et les bombes pleuvent sur son quartier, bouleversant sa vie et, à mesure que les combats s'étendent à d'autres régions du Soudan, le pays se déchire.

« Même après avoir quitté le pays, la peur des bombes est restée longtemps présente », se souvient Abu Sufian, dont la famille s'est réfugiée dans l'est du Soudan et qui compte aujourd'hui parmi les quelque 12,5 millions de personnes déplacées par le conflit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. « Lorsque je pense à rentrer, j'entends à nouveau les bombes et la peur revient.

Alors que le Soudan entre dans sa troisième année de guerre, la faim a atteint des niveaux catastrophiques. La famine a été confirmée dans 10 régions et 17 autres sont menacées. Des millions de personnes comme Abu Sufian et sa famille se déplacent, s'entassent dans des abris temporaires avant que les combats ne les chassent une nouvelle fois.

Dans un pays où près de la moitié de la population souffre de la faim, l'aide du Programme alimentaire mondial (PAM) est parfois la seule barrière contre la famine. Plus de 13 millions de personnes au Soudan ont reçu l'aide du PAM au cours des deux années qui ont suivi l'éclatement des combats. Cependant, même si l'objectif est d'augmenter l'aide pour atteindre sept millions de personnes par mois d'ici le milieu de l'année, le PAM doit faire face à des contraintes considérables en matière de financement et d'accès à l'aide.

« Sans une assistance immédiate, en particulier dans les zones de faim ou de risque de famine, des milliers de vies sont en danger », déclare Makena Walker, directrice de pays par intérim du PAM au Soudan. « Nous pouvons intensifier notre action, mais il faut que toutes les parties garantissent un accès sûr et sans entrave aux convois humanitaires.

Née dans la guerre

Dans un camp pour personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans la ville de Kassala, à l'est du pays, c'est à l'ombre d'une tente en plastique que la petite Hinda aperçoit pour la première fois son « chez-soi ». Alors que sa mère Awadiya et ses quatre soeurs se souviennent encore de leur vie d'avant-guerre dans le centre-sud du Soudan, les premiers souvenirs d'Hinda sont marqués par le conflit, dont on ne voit pas la fin.

« Notre maison a brûlé. Je n'ai pu sauver que mes filles et maintenant nous n'avons plus rien », raconte Awadiya en décrivant la fuite de sa famille de sa ville natale d'El Obeid. « Mais je suis quand même reconnaissante », ajoute-t-elle, qu'ils soient sortis vivants.

La famille d'Awadiya fait partie des trois millions de personnes qui reçoivent l'aide du PAM chaque mois. Avec son colis alimentaire du PAM, elle prépare de l'assida, une bouillie de sorgho traditionnelle soudanaise, accompagnée de mullah roub, une sauce à base de yaourt et de lentilles.

Ces vivres sont une bouée de sauvetage pour Awadiya. Elle souffre d'anémie due à la carence alimentaire, ce qui rend difficile l'allaitement du nouveau-né Hinda. Des repas réguliers l'aident et lui facilitent la vie.

Après deux ans de fuite, elle ne souhaite qu'une chose : « la paix, pour que nous puissions rentrer chez nous », dit-elle.

Pour certains, l'espoir de rentrer chez eux devient une réalité. Au cours des derniers mois, les combats actifs ont progressivement diminué dans certaines régions du centre du Soudan et, plus récemment, dans la capitale Khartoum. Les Soudanais ont fait la fête dans tout le pays et à l'étranger, impatients et pleins d'espoir de retrouver la vie qu'ils ont connue.

À Kassala, Dalia Abdellatif Babiker est en train de franchir cette étape. Elle ne sait pas si la maison qu'elle a fuie dans la ville de Sinja, dans le sud-est du pays, à plus de 500 kilomètres de là, est en ruines. Mais elle monte quand même dans un camion avec sa famille et ce qu'il reste de leurs biens.

« Les organisations humanitaires nous ont beaucoup aidés à satisfaire nos besoins de base », dit-elle à propos de son séjour dans le camp, où elle a également reçu une aide alimentaire du PAM. Mais, ajoute Dalia, « nous voulons rentrer chez nous, car la situation s'est améliorée ».

Rêves d'un chez-soi

Pour le charpentier Abu Sufian, l'époque d'avant-guerre à Khartoum n'est plus qu'un rêve lointain. « J'aimais m'impliquer dans la communauté et aider les autres. Je pouvais rendre la pareille à mes voisins. J'ai pu apporter ma contribution », déclare-t-il.

Sa vie à Khartoum n'a pas toujours été facile, mais elle avait un sens, affirme Abu Sufian. Le plus important, c'est qu'il a pu subvenir aux besoins de sa famille.

Aujourd'hui, il partage une petite pièce avec sa femme et ses enfants, l'une des dizaines de familles entassées dans un bâtiment inachevé de la ville de Wad Sharifay, dans l'est du pays. Son fils souffre lui aussi d'anémie et il n'a pas les moyens de lui offrir un traitement.

Comme dans sa vie passée, Abu Sufian a assumé un rôle de leader dans cette communauté déplacée, veillant à ce qu'il y ait de l'eau courante et coordonnant l'aide humanitaire dont les familles dépendent pour survivre.

Il a entendu dire que le calme était revenu dans son quartier de Khartoum, mais il hésite à retourner sur place, craignant le chaos et la destruction. Alors qu'il était passé maître dans l'art de réparer et de remettre à neuf, il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour reconstruire sa vie de charpentier d'avant-guerre.

« Où vais-je travailler ? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille ? demande Abu Sufian. « Il n'y a plus d'emplois, plus de services, il n'y a plus que des destructions.

Malgré ses doutes, il espère toujours qu'un jour prochain, il sera assis avec ses vieux amis à Sharq Al Nil. Il rêve de les rencontrer autour d'une tasse de chai (thé aux épices) ou de café, dit-il, de se remémorer de vieux souvenirs et de trouver de nouveaux emplois dans « une communauté stable, où la paix règne parmi nous ».

L'intervention d'urgence du PAM au Soudan est rendue possible grâce aux contributions de nos donateurs, notamment la Banque africaine de développement, Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Japon, KS Relief, le Koweït, la Lituanie, Luxembourg, Malte, les initiatives mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), Pays-Bas, Norvège, Fondation Novo Nordisk, Russie, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine, Émirats arabes unis, Fonds central d'urgence des Nations unies, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique.