Cote d'Ivoire: Orange Côte d'Ivoire enregistre une croissance de 8,6 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025

TLDR

Le Groupe Orange Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 283,6 milliards de FCFA (479,6 millions de dollars) au 1er trimestre 2025, en hausse de 8,6%.

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a augmenté pour atteindre 36,1 millions à la fin du mois de mars 2025, contre 33,8 millions un an plus tôt.

Orange Côte d'Ivoire poursuit son programme de modernisation du réseau en accélérant le déploiement de la fibre optique et en étendant la couverture mobile dans les zones rurales.

Le groupe Orange Côte d'Ivoire a publié un chiffre d'affaires consolidé de 283,6 milliards de FCFA (479,6 millions de dollars) au premier trimestre 2025, soit une hausse de 8,6% par rapport aux 261,1 milliards de FCFA du premier trimestre 2024. L'opérateur télécoms(BRVM : ORAC), qui couvre les opérations en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liberia, a vu son EBITDA augmenter de 6,1% à 98,7 milliards de FCFA (166,9 millions de dollars). Le bénéfice net a augmenté de 1,9 % pour atteindre 38,6 milliards de FCFA (65,3 millions de dollars).

Les abonnements mobiles ont augmenté pour atteindre 36,1 millions à la fin du mois de mars 2025, contre 33,8 millions un an plus tôt. Les dépenses d'investissement ont atteint 64,3 milliards de FCFA (108,8 millions de dollars), contre 50,6 milliards de FCFA au 1er trimestre 2024. Orange Côte d'Ivoire poursuit son programme de modernisation du réseau, en accélérant le déploiement de la fibre et en étendant la couverture mobile dans les zones rurales. Ces investissements ont permis d'améliorer la qualité du réseau et d'augmenter le nombre de clients.

L'unité Orange Burkina Faso a enregistré une forte performance grâce à Orange Money et à l'impact positif des investissements dans le réseau, en particulier dans le domaine des données mobiles. Orange Liberia a maintenu sa croissance grâce à l'amélioration de la qualité du réseau et à la mise en place d'une tarification plancher.

Points clés à retenir

Les résultats d'Orange au premier trimestre reflètent la transformation numérique croissante en Afrique de l'Ouest, où la connectivité mobile et les services financiers continuent de stimuler la croissance du secteur des télécommunications. Orange Money reste un générateur de revenus clé dans toutes les opérations du groupe, avec une croissance des commissions particulièrement forte en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

Alors que la croissance des revenus de la téléphonie vocale ralentit, les services Fintech sont devenus de plus en plus importants pour le modèle d'entreprise d'Orange. L'augmentation significative des dépenses d'investissement (+27%) démontre l'engagement d'Orange dans le développement des infrastructures sur ces marchés, positionnant l'entreprise pour capter la demande croissante de connectivité à haut débit et de services numériques.

Orange est le leader du marché des télécommunications en Côte d'Ivoire, en concurrence principalement avec MTN et Moov Africa. Au Burkina Faso, elle est en concurrence avec Onatel (Maroc Telecom) et Telecel, tandis qu'au Liberia, son principal concurrent est MTN.