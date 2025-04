Madagascar: Rugby à VII - HSBC Sevens Challenger - Les Makis en proie au froid à Cracovie

Les membres de l'équipe nationale malgache de rugby à VII sont rentrés hier de Pologne. Ils se tournent désormais vers la préparation de l'Africa Cup à Maurice, qualificative pour la Coupe du monde.

Sourires aux lèvres, heureux de retrouver leurs proches venus les accueillir à l'aéroport international d'Ivato, les Makis sont rentrés sains et saufs à Antananarivo après avoir disputé la troisième étape des qualifications à la HSBC World Sevens Challenger, qui s'est déroulée à Cracovie, en Pologne, et s'est achevée samedi.

Le top 4, synonyme de qualification pour les play-offs de Los Angeles, leur a échappé. Mais cela ne retire rien à la qualité de la prestation livrée par les porte-drapeaux de la Grande Île. Les Canadiens, les Portugais et les Japonais ont salué l'adresse et la combativité des joueurs malgaches, malgré leur gabarit plus modeste. « Les spectateurs polonais nous ont pris pour des joueurs cadets, en référence à notre taille. Mais après les matchs, ils ont été très étonnés par notre prestation et nous ont félicités, notamment après notre performance contre le Canada », raconte Jean Marc Raoelinirina, capitaine des Makis. « Pour moi, notre principal handicap, mis à part quelques déchets techniques (pertes de balle, précipitation), a été le froid. »

Malgré l'échec en Pologne, les Makis restent déterminés. Cette expérience renforce leur motivation. Ils se concentrent déjà sur leur prochain objectif : atteindre le top 2 lors de l'Africa Cup prévue en juin à Maurice, afin de décrocher leur billet pour la Coupe du monde.

Sacrifice et abnégation

Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur de l'équipe nationale, a partagé ses impressions à l'arrivée à Ivato : « Dommage que nous n'ayons pas atteint le top 4. Nos joueurs ont tout donné pour aller plus loin. La victoire contre le Canada était à portée de main. Mais jouer dans une température glaciale de -3°C a rendu la maîtrise du ballon extrêmement difficile. Les joueurs ont gagné en expérience, et nous comptons la mettre à profit lors de l'Africa Cup, qui est qualificative pour la Coupe du monde. »

Et d'ajouter : « Je tiens à féliciter les joueurs pour leur sacrifice et leur abnégation. Je remercie aussi leurs familles respectives, car c'est grâce à elles qu'ils trouvent la motivation de se surpasser. J'adresse également mes remerciements aux organes de presse et aux journalistes qui ont relayé nos prestations durant le tournoi de Cracovie. »

De son côté, Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, a tenu à saluer la performance des Makis tout en adressant un message clair à leurs détracteurs : « Le HSBC World Sevens Challenger est une véritable Coupe du monde, puisque les meilleurs de chaque continent y sont présents. Si vous aimez le rugby malgache, soutenez nos joueurs. J'en appelle à l'État malgache : investissez davantage dans le rugby à VII, car c'est une discipline que nos athlètes maîtrisent parfaitement. »