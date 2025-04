Sénégal: Industries extractives - 5 milliards 664 millions 846 mille 734 francs CFA des sociétés de Matam au budget national pour l'année 2023 (ITIE)

Le Rapport ITIE 2023 fait état d'une contribution globale des entreprises du secteur extractif s'élevant à 380 milliards de FCFA, contre 275 milliards de FCFA en 2022.

Sur cette enveloppe globale, 346,19 milliards de FCFA ont été directement versés au budget de l'État. Par ailleurs, les revenus du secteur minier ont connu une augmentation significative de 96,72 milliards de FCFA, passant de 235,71 milliards de FCFA en 2022 à 332,43 milliards de FCFA en 2023. Ces informations tirées du rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal (ITIE), présentées lors d'un comité régional de développement ce lundi, précise que les entreprises minières, de la région de Matam, en 2023,ont contribué à hauteur de 5,664 milliards F CFA contre 1 946 786 839 FCFA en 2022.

Dans le budget de l'État du Sénégal, la Société Minière de la Vallée du Fleuve, exploitante des phosphates de Matam. (SOMIVA) a contribué directement à hauteur de 5,22 milliards FCFA sur les 346 milliards FCFA contre 1 926 504 839 FCFA en 2022. La production annuelle de SOMIVA est de 594 170 tonnes de phosphate naturel pour une valeur commerciale de 33 milliards FCFA. Au titre des paiements sociaux volontaires, la SOMIVA a dépensé 168 millions FCFA orientés vers l'éducation, appui institutionnel et aides aux collectivités territoriales.

De l'avis du président de l'ITIE, Thialy Faye, la région de Matam constitue une zone à fort impact industriel, à laquelle. « La Vision «Sénégal 2050» accorde une importance primordiale à l'accélération de l'industrialisation du pays à travers la restructuration et le développement de plusieurs filières prioritaires telles que les phosphates ».

Il s'agit, selon lui en effet, de « bâtir une économie attractive et robuste orientée vers la valorisation endogène de nos potentialités et ressources naturelles, à fort potentiel de création d'emplois. Rappelant que dans cette optique « le premier Ministre Ousmane Sonko, à Matam en 2024 avait annoncé la volonté du Gouvernement de faire de la région de Matam, «un poumon économique du pays», grâce à une «une meilleure exploitation, une transformation locale du phosphate » exploité dans la commune de Ndendory, en particulier ».

De son avis, «l'engagement collectif demeure un levier essentiel pour l'atteinte des objectifs de gestion transparente et inclusive des ressources naturelles. Les efforts conjoints menés à travers l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et la politique de promotion du Contenu local menée par la CNSCL doivent non seulement être soutenus, mais également intensifiés pour garantir que ces ressources constituent une véritable bénédiction pour tous les sénégalais, et en particulier les communautés impactées ».

Dans la région de Matam, comme l'a rappelé le président, le défi est d'allier rentabilité économique et préservation écologique de sorte à garantir l'effectivité des articles 22 et 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), portant sur le droit au développement économique et droit à un environnement sain.