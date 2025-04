Cameroun: Moustafa Tobi, un jeune engagé pour le changement

Lors de notre récent séjour dans la ville de Garoua nous avons eu un entretien avec monsieur Moustafa jeune engagé pour le changement du Cameroun.

Qui est M Moustafa ?

Monsieur Moustafa est un citoyen camerounais, et étudiant en droit titulaire d'un master 2 en droit privé des affaires.

Quelle analyse faites-vous des projets de M Paul Biya pour la jeunesse ?

Et parlant d'analyse sur les projets de Mr Paul Biya en ce qui concerne la jeunesse Camerounaise me paraît personnellement comme une pure moquerie en sacrifiant et en envoyant toute cette jeunesse aux champs et l'élevage étant donné que leurs enfants sont dans des meilleures écoles et meilleures vies de luxe, la jeunesse Camerounaise est devenue sans espoir, sans devenir et sans avenir.

Que pensez-vous des 43 ans du régime de Monsieur Biya ?

S'il faut s'intéresser sur 43 ans du régime Biya au Cameroun, je me baserai sur le passé c'est à dire faire une étude comparative entre son règne et celui de son prédécesseur le feu Mr Ahidjo. Sur le plan de la réalisation des infrastructures d'abord nous constatons jusqu'aujourd'hui nous utilisons les classiques c'est à dire les réalisations de Mr Ahidjo pendant 25 ans + 43 ans rien n'est ajouter si ce n'est que la destruction et le pillage plutôt. Et ensuite sur le plan de la stabilité sociale nous ne connaissons que la vie chère depuis tout le temps. Bref nous sommes fatigués.

Quelle est votre motivation pour la campagne présidentielle de 2025 ?

Ainsi je suis vraiment engagé et déterminé pour le changement en cette année 2025 par la voie des urnes et mes motivations pour les élections présidentielles 2025 au Cameroun sont tout d'abord la monté en puissance du parti MRC qui est partant aux élections c'est à dire le seul parti d'opposition actuellement connu par les citoyens camerounais, mais en outre je suis également motivé par le fait que le Jeunesse camerounaise s'est massivement inscrite sur les listes électorales et continue de me faire.

Avez-vous un message à la jeunesse Camerounaise ?

Pour finir, j'invite très ardemment les citoyens et jeunes Camerounais à prendre nos destins en mains en continuant à s'inscrire sur les listes électorales afin que l'alternance soit possible en cette année pleine d'espoir de revoir un nouvel Cameroun avec toute sa nature et richesse pour ses enfants.