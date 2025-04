Afrique: Portrait - Alynho Haïdara, l'Éléphanteau qui affole les compteurs à la CAN U17

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans sont terminés depuis le 11 avril 2025. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal (0-0, tab 5-3) pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

Un beau parcours qui a révélé aux yeux du monde entier de futures stars du football africain, parmi lesquelles le deuxième meilleur buteur actuel de la Can U17, l'Ivoirien Alynho Haïdara.

À 16 ans 8 mois, il n'a pas encore foulé les pelouses européennes, mais son nom commence déjà à circuler dans les milieux des recruteurs. Haïdara Alynho, jeune attaquant formé au Mainz 05 de Jacqueville, est en train de marquer de son empreinte cette Coupe d'Afrique des nations U17. Meilleur buteur du tournoi avec six buts avant les quarts de finale, ce talent précoce incarne l'avenir d'un football ivoirien voire africain, en quête de renouveau.

Une ascension fulgurante

Quand on parle d'Alynho Haïdara aujourd'hui, on évoque un phénomène. Quadruplé lors de la victoire 6-1, en première journée, de la Côte d'Ivoire face à la Centrafrique et un doublé puis une passe décisive face au Mali, sans oublier son tir au but qui qualifie la Côte d'Ivoire dans le dernier carré.

Ce sont six buts inscrits en trois matchs de phase de groupes, une moyenne d'un but toutes les 22 minutes, une capacité à se montrer décisif à chaque instant. Il bat au passage le nombre de buts marqués en une seule édition détenu depuis 2017, par le Guinéen Fandje Djibril Touré. Pourtant, il y a encore quelques mois, le nom d'Alynho ne dépassait pas les frontières des communes d'Abidjan.

Mainz 05 de Jacqueville : le berceau d'une pépite

Sous les couleurs de l'équipe U17 du club Jacquevillois, Alynho développe un style de jeu incisif, mélange de puissance, de vivacité et d'intelligence tactique.

Des observateurs du football et des journalistes sportifs ne tarissent pas d'éloges pour le joueur. C'est le cas de Zoum Diakité, journaliste sportif et commentateur à radio Treichville : « Il a ce truc en plus. Une lucidité devant le but qui est rare, même chez les seniors. On a découvert ce diamant avec l'équipe de l'ex-international burkinabè Aristide Bancé, en championnat U17.

C'est une véritable pépite. Il le prouve avec les Eléphanteaux au Maroc, en brillant de mille feux avec déjà ses statistiques. Il est doté d'un sens du but exceptionnel. Il allie finesse technique, sang-froid devant les cages et une intelligence de jeu rare pour son âge. Son style est un cocktail de vitesse, de précision et d'instinct. Alynho est un joueur promis à un avenir éclatant s'il bénéficie d'un bon suivi ».

Quant à coach Aristide Bancé, propriétaire du Mainz 05 Jacqueville, il justifie les performances de son poulain par l'esprit d'équipe qui règne au sein de l'équipe nationale. « Alynho est un bon garçon. Il a tout pour devenir un grand joueur. Ces performances à la Can sont en grande partie grâce à sa collaboration avec Diarrassouba et grâce aussi à l'ensemble de l'équipe. Le groupe vit très bien. De plus cette formation joue très bien », précise la légende du football burkinabé.

La Can U17, tremplin d'un avenir prometteur

Etant au front de la ligne offensive ivoirienne, l'Eléphanteau de 1m90 est prêt à barrir encore face aux Lionceaux de l'Atlas, en demi-finale, le mardi 15 avril prochain, au stade El Bashir de Casablanca.