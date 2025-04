Cote d'Ivoire: American Shelf d'Abobo - Décryptage du best-seller « L'obstacle est le chemin » de Ryan Holiday

L'American Shelf, espace culturel du Centre d'action culturel d'Abobo (Cacab), créé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a mené sa première activité d'échanges littéraires le 3 avril. Le best-seller "L'obstacle est le chemin" de l'auteur américain Ryan Holiday a été choisi comme livre du mois d'avril.

Le conférencier, Ouebleou Gueï Constant, enseignant et écrivain, a expliqué la perception, premier aspect abordé par l'auteur dans son oeuvre. Selon lui, Ryan Holiday, en faisant référence à ce terme, parle de la manière de penser d'une personne face aux difficultés.

Cette manière de penser lui permet d'avancer, de régresser ou de stagner. « En un mot, pour l'auteur, c'est notre manière de penser qui est le problème et non le problème lui-même », a-t-il soutenu.

Quant au second conférencier, Kouassi Gilles Aymard, lui aussi enseignant et consultant, il s'est attardé sur les deux autres notions de l'oeuvre : l'action et la volonté. « Quel profit puis-je tirer de ce qui arrive ? Quelles sont les actions que je peux mener pour que les choses changent ? La volonté dont parle l'oeuvre, c'est simplement la persévérance », a-t-il indiqué.

Selon David Weisman, conseiller de presse et des affaires culturelles par intérim à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, cette activité est un programme clé de l'ambassade des États-Unis à Abidjan. En ce sens que les discussions au sein des clubs de lecture encouragent les membres des communautés à partager des idées, à s'informer et à s'enrichir.

Hortense Zagbayou Bekouan, directrice du Cacab, a salué l'apport de l'ambassade des États-Unis qui leur a mis à disposition un lot de 194 livres à explorer. Elle s'est engagée à combler les besoins de connaissance de la population d'Abobo.

Présents à Daloa, Tiassalé, Grand-Lahou et Abobo, les American Shelves offrent un accès à des ressources documentaires, des vidéothèques et des formations en anglais et en entrepreneuriat.