Cote d'Ivoire: Ebony 2024 - Le Gouvernement salue l'engagement des journalistes pour une Côte d'Ivoire stable et rayonnante

La grande famille de la presse ivoirienne était à l'honneur lors de l'édition 2024 des Ebony, le samedi 12 avril 2025, à Yamoussoukro, une cérémonie annuelle qui célèbre l'excellence journalistique en Côte d'Ivoire.

Représentant le Premier Ministre, Dr Robert Beugré Mambé, Monsieur Adjé Silas Metch, Ministre délégué, chargé des sports et du cadre de vie a délivré un message fort de reconnaissance et d'encouragement aux professionnels des médias.

Dans un discours empreint de solennité et de respect, le représentant du Chef du Gouvernement a tenu à exprimer la gratitude du Premier Ministre pour l'invitation reçue en tant que parrain de cette prestigieuse cérémonie. Il a saisi l'occasion pour saluer le travail exceptionnel des journalistes ivoiriens, ces « vaillants ouvriers » et « brillants architectes de l'information », qui oeuvrent chaque jour à bâtir une nation informée, cohérente et stable.

La contribution de la presse à la consolidation de la paix et à la promotion des valeurs républicaines a été largement mise en lumière. « Votre responsabilité et votre implication dans une Côte d'Ivoire rayonnante et prospère constituent des leviers imparables et indéniables de la stabilité de notre si beau pays », a-t-il affirmé avec conviction.

Le thème de cette édition, « La responsabilité du journaliste en période électorale », a été salué pour sa pertinence. Le Gouvernement a rappelé l'importance du professionnalisme, de l'éthique et de la rigueur dans la collecte et le traitement de l'information, particulièrement en contexte électoral, où les enjeux sont cruciaux et les dérives potentiellement destructrices.

Face à la montée en puissance des réseaux sociaux et des fausses informations, les journalistes sont invités à s'en tenir aux faits, à demeurer des « artisans de vérité » et à protéger la société contre la manipulation.

Le représentant du Premier Ministre n'a pas manqué de féliciter le rôle remarquable joué par la presse lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Il a salué l'unité et la mobilisation des médias ivoiriens qui ont permis de faire rayonner le pays au-delà de ses frontières.

Conscient des défis économiques que traversent les entreprises de presse, le Gouvernement a réaffirmé son soutien à travers la création de l'Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM), un outil destiné à renforcer les capacités des acteurs du secteur.

Enfin, des félicitations appuyées ont été adressées aux lauréats des Ebony 2024. Ces derniers ont été exhortés à considérer leur distinction comme le début d'une nouvelle ère professionnelle, empreinte de responsabilité et d'exemplarité.

« Vive la presse ivoirienne au service de la cohésion sociale ! Vive l'excellence et le mérite pour que continue de rayonner la Côte d'Ivoire prospère et solidaire », a-t-il conclu, sous les applaudissements nourris de l'assistance.