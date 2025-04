Sénégal: Kaolack - Les besoins en moutons estimés à 50 000 têtes, selon la directrice régionale de l'Elevage et des productions animales

Kaolack — Les besoins de la région de Kaolack (centre) en moutons pour la célébration de l'Aïd-el-kébir, communément appelée fête de Tabaski, sont estimés à 50 000 têtes, comme ce fut le cas à la précédente édition, a indiqué, lundi, Dr Khady Ndiaye, directrice régionale de l'Elevage et des productions animales.

L'information a été donnée au cours d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée au suivi et à l'évaluation de l'approvisionnement de la région en moutons lors l'édition 2024 de cette fête de la communauté musulmane, au suivi sanitaire des sujets, entre autres, et de se projeter à l'édition 2025.

Selon elle, l'année dernière, il y a eu un surplus de "plus de 33 000" moutons, puisqu'il a été répertorié "plus de 83 000" de têtes.

"Nous avons aussi noté l'augmentation de la production locale, parce que, de plus en plus, les éleveurs produisent des moutons qu'ils mettent à la disposition des populations. Ce qui réduit les quantités de moutons importés pour la région de Kaolack", a expliqué la directrice régionale de l'Elevage et des productions animales.

Cette situation a fait que cette région est passée de "plus de 22 000" têtes a "plus de 18 000" moutons importés pour la Tabaski 2024, a précisé Dre Khady Ndiaye, qui signale qu'il y avait eu également des moutons invendus estimés à "plus de 2000" sujets au lendemain de la fête.

"Les difficultés que nous avions rencontrées étaient surtout liées à des cas de vol de bétail et la multiplicité des points de vente non autorisés au niveau de la région où quelqu'un peut se lever et installer un point de vente devant son domicile. Cela augmente le risque de vol de bétail durant cette période", a-t-elle fait noter.

L'avantage des points de vente autorisés permet aux occupants de bénéficier de la mise à disposition de l'électricité, de l'eau, des actions de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) pour le nettoyage des sites et de la présence des forces de défense et de sécurité (FDS), selon Dre Ndiaye.

Pour le financement des acteurs de l'élevage qui souhaitent mener des opérations de vente de moutons, en 2024, seuls cinq opérateurs ont été financés l'année dernière sur toute la région, pour un montant de 41 millions de francs CFA.

"Chaque année, ce montant va être revu à la baisse, parce que les remboursements ne sont pas faits correctement", a-t-elle déploré, ajoutant que cette année, 21 projets issus de la région de Kaolack ont été déposés au niveau du Comité national technique pour observation en vue du financement pour les opérations de vente de moutons de Tabaski, pour un montant total de 88 millions de francs CFA.

Il a été élaboré, cette année, un plan d'actions pour le suivi opérationnel qui va durer 41 jours, à partir du 5 mai prochain, a fait savoir, Dre Khady Ndiaye. Le gouverneur de région, Mouhamadou Moctar Watt, signera, bientôt, l'arrêté fixant les points de vente autorisés sur toute l'étendue du territoire régional.

Les marchés hebdomadaires constituent aussi des points de vente autorisés, a-t-elle précisé.