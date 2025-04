Sénégal: Le rapport annuel des statistiques du travail 2024 publié

Le ministère du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions a publié, ce lundi, le rapport annuel des statistiques du travail 2024 portant notamment sur la situation des déclarations d'établissements et de l'emploi, la garantie des droits, le dialogue social et la gestion des relations professionnelles, et, la protection sociale

" Le rapport s'articule autour de quatre parties, à savoir : la situation des déclarations d'établissements et de l'emploi, la garantie des droits, le dialogue social et la gestion des relations professionnelles et, enfin, la protection sociale", a déclaré Mouhamed Dia, directeur de cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

L'édition de 2024 intervient dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 assorti de la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

Le rapport révèle que la situation de l'emploi appréciée au regard des contrats de travail enregistrés indique : 77 870 contrats de travail visés par les inspections du Travail et de la Sécurité sociale, soit une augmentation de 27,58 % comparé à 2023 ; 1 024 contrats de travail de travailleurs déplacés hors de leur résidence habituelle visés par la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS) contre 739 contrats de ce type en 2023, soit une hausse de 38,57%.

Au titre de la situation des déclarations d'établissement et de l'emploi, il est noté : 1 928 établissements ouverts et rouverts ayant généré 10 386 emplois ; 155 établissements fermés ayant induit 880 emplois perdus.

Au chapitre de la garantie des droits, le rapport renseigne : 5 174 établissements contrôlés par les inspections du travail correspondant à un effectif de travailleurs de 98 686 personnes en 2024 ; des mesures prises suite aux contrôles ayant permis de régulariser, entre autres, 12,12 % des cas d'absence de déclaration d'établissement, 10,80 % des cas d'absence de registre des paiements ou bulletins et 9,60 % des cas d'absence de déclarations de mouvement du travailleur.

S'agissant du Dialogue social et de la gestion des relations professionnelles, il est rapporté qu'il y a 313 élections de délégués du personnel avec à l'arrivée 1 272 délégués du personnel élus, 3 960 personnes impliquées dans les conflits individuels avec un taux de conciliation totale de 54,02% et des droits financiers s'élevant à 802 744 957 F CFA (incluant les conciliations partielles). Il y a aussi 9 482 909 681 FCFA versés à 2 914 travailleurs dans le cadre des ruptures à l'amiable des relations de travail, 68 conflits collectifs de travail gérés par les ITSS dont 50% réglés.

Sur le registre de la Sécurité sociale et de l'offre en matière de Sécurité et Santé au Travail, le rapport fait état de 975 déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont 11 avec IPP, soit plus de 25% d'ATMP de moins qu'en 2023, 92 Comités d'hygiène et de sécurité du travail (CHST) installés par les ITSS, soit plus de 48% que l'année d'avant, 40 300 adhérents et 577 171 participants à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES).

Du point de vue de l'assurance maladie obligatoire, les données conséquentes disponibles portent sur l'année 2023 et affichent 170 Institutions de prévoyance maladie recensées avec 5 782 adhérents,185 796 participants et des bénéficiaires incluant les travailleurs, leurs conjoints et enfants à charge dont l'effectif s'élève à plus de 570 000 personnes.

"Ces statistiques, en plus de révéler les résultats engrangés par l'administration dans l'exercice de ses missions, témoignent aussi des efforts qui ont été déployés, pour le compte du département et du secteur, par la Direction des Statistiques du Travail en matière de collecte, de traitement et de diffusion des statistiques sur le marché du travail et de l'emploi", a également révélé le représentant du ministre du Travail.