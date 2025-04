Soudan: Deux ans de guerre au pays - Une crise humanitaire et des droits humains sans précédent

15 avril 2023 - 15 avril 2025, cela fait deux années qui se sont écoulées depuis le déclenchement de la guerre au Soudan. Ce conflit a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires de son histoire moderne. Ses répercussions dépassent largement les frontières soudanaises, dévastant la vie de millions de personnes et mettant à rude épreuve les capacités de réponse humanitaire dans toute la région.

Depuis cette date, le Soudan vit sous le joug de violences armées qui ont contraint près de 11,3 millions de personnes à fuir leur foyer, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Parmi elles, 8,59 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays, tandis que 3,9 millions ont traversé les frontières pour chercher refuge dans les pays voisins.

La situation humanitaire est alarmante, plus de la moitié de la population soudanaise a aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence. Les conditions de vie deviennent de plus en plus compliquées. L'accès à des biens essentiels comme l'eau, la nourriture, l'électricité, l'éducation ou les soins médicaux est devenu un luxe pour des millions de personnes.

À cette crise humanitaire s'ajoute une grave crise des droits humains dénoncée par l'Organisation des Nations Unies. Les enfants, les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables dans ce climat de chaos. Des millions d'enfants ne sont pas protégés, et les femmes sont exposées à des formes extrêmes de violence sexiste, dans un contexte où l'impunité règne.

Il faut dire que, depuis le début du conflit, l'OIM a pu fournir une aide vitale à environ 3,8 millions de personnes au Soudan et dans les pays voisins. Pourtant, face à 35,8 millions de personnes dans le besoin, les ressources sont largement insuffisantes, et l'aide humanitaire peine à répondre à l'ampleur des besoins.

Par ailleurs, ce 15 avril 2025 marque le deuxième anniversaire d'un conflit qui n'a toujours pas trouvé d'issue. Malgré les appels réitérés à un cessez-le-feu, à une aide internationale renforcée et à une solution politique durable, la situation continue de se détériorer.

Ainsi, ce triste anniversaire doit être un rappel urgent à la communauté internationale. Il est impératif de redoubler d'efforts pour protéger les civils, faire respecter les droits humains et répondre aux besoins immenses générés par ce conflit prolongé où la peur et le sang envahissent et hantent la population soudanaise.