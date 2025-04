Ile Maurice: Cyclisme - Samuel Quevauvilliers ouvre son compteur sous les couleurs de l'EC Rennaise

Samuel Quevauvilliers a signé son tout premier succès sous les couleurs de l'Étoile Cycliste Rennaise dimanche 13 avril. L'ancien champion de Maurice junior qui étudie en France tout en poursuivant la pratique de vélo de haut niveau, s'est illustré à l'occasion de l'Allaire-Redon disputée en Ile-et-Vilaine. Cette course était ouverte aux OPEN 2, 3 et ACCESS 1, 2.

«Le début de course était en ligne sur 60 km. Ça roulait plutôt vite, soit à 45 km/h de moyenne mais il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Ça a commencé a se durcir sur le circuit final avec une bosse plutôt raide dans laquelle à chaque tour ça sortait. Mais ça revenait ensuite sur le plat un peu plus loin. Je parvenais à passer plutôt bien dans le groupe de tête à chaque tour et ça me permettait de ne pas faire d'efforts dans la vide pour recoller plus tard», raconte Samuel.

C'est dans le dernier tour que les choses allaient vraiment s'animer selon notre interlocuteur.

«Au dernier tour, deux coureurs arrivent à sortir et dans le peloton on ne s'entendait pas très bien pour s'organiser et revenir sur eux. Dans la dernière bosse avant l'arrivée j'ai vu qu'il y avait un espace devant moi à 400m de la ligne et je me suis dit que c'était le moment et que si tout se passait bien j'allais revenir sur les deux hommes de tête. Ce que j'ai réussi à faire et j'arrive à conserver assez d'avance pour passer la ligne en premier», ajoute-t-il.

Samuel Quevauvilliers retrouve donc de bonnes sensations après plusieurs semaines de galère suivant une chute à la fin de l'année dernière.

«J'avais eu un syndrome douloureux fémoro-patellaire au genou en décembre et cela m'avait privé de vélo pendant un mois. J'allais chez le kiné trois fois la semaine mais maintenant je ne ressens plus de douleurs, ce qui est bon signe», confie Samuel.

Celui-ci laisse entendre que son adaptation se passe bien à Rennes. «J'ai eu un peu de mal quand il fallait aller rouler dans le froid (0 degré) mais à part ça, les choses se passent bien. Coté études, ça se passe bien aussi. J'aime ce que je fais et j'ai un emploi du temps que me permet de rouler et avec le soleil qui se couche après 20h en ce moment je peux m'entraîner normalement même si j'ai cours en journée», conclut Samuel Quevauvilliers.