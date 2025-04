Ile Maurice: Volley-ball - Les qualifiés pour les play-offs connus

On connaît désormais les équipes qualifiées pour les play-offs des championnats de division 2A et 2B maintenant que la phase préliminaire a pris fin.

Ainsi, en division 2A, les quatre formations qui ont obtenu le précieux sésame sont Flic en Flac Blue Stars SC, Camp Ithier SC, Cité Richelieu St Antoine SC et l'Association sportive de Vacoas-Phoenix.

Flic en Flac Blue Stars a maintenu son invincibilité lors de ces préliminaires, remportant ses six matches (celui contre la sélection des moins de 18 ans ne comptant pas pour le classement car celle-ci évoluait hors-concours). Lors de sa dernière sortie, l'équipe de l'ouest s'est imposée en trois sets face à l'Union sportive de La Flora (25-17, 25-21, 25-21).

En deuxième position, on retrouve Camp Ithier SC avec 4 victoires et 2 défaites. L'équipe de l'est a disposé de l'AS Vacoas-Phoenix lors de son dernier match (25-20, 25-18, 28-26). L'ASVP prend la quatrième place avec 3 succès et 3 défaites. Cité Richelieu St Antoine SC se classe troisième avec 3 victoires et 3 défaites mais deux points de plus que l'ASVP (10 contre 8). Cette formation a conclut les préliminaires avec une facile victoire contre l'AS Roches Noires, 25-19, 25-21, 25-18.

En division 2B, les qualifiés pour les play-offs sont l'Union de Curepipe, La Tour Koenig SC, Titan Bambous VBC et Laventure Friendship. L'Union de Curepipe s'est montrée au-dessus du lot lors des préliminaires engrangeant 6 victoires en autant de sorties. Les Curepipiens ont conclu par un succès en trois sets aux dépens de Mangalkhan VBC (25-15, 25-20 et 25-17).

La Tour Koenig SC a connu une seule défaite (face à l'Union de Curepipe justement) et a remporté son dernier match face à Laventure Frienship (26-28, 25-9, 25-6, 25-21) qui, de son coté, termine quatrième. Titan Bambous VBC a terminé en trombe et grâce à sa victoire contre Chebel Young Spikers (17-25, 25-12, 25-19 et 26-24), conclut la phase préliminaire en troisième position.

Selon nos informations, les play-offs devraient débuter le 23 avril pour la division 2A et le lendemain pour la division 2B.