Ile Maurice: Un neveu de Jagai arrêté en possession de cannabis

Le patronyme Jagai est à nouveau dans l'actualité. Cette fois, il ne s'agit pas d'Ashik, l'ex-patron de la défunte Special Striking Team (SST), mais de son neveu, Shankursing Jagai, âgé de 38 ans, arrêté le 12 avril par la division Eastern de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour possession de 24,85 g de cannabis. La police a procédé à son arrestation sous une accusation de «possession of cannabis for the purpose of distribution» et il est détenu au Moka Detention Centre.

C'est le 12 avril que des policiers de l'ADSU ont perquisitionné le domicile de Shankursing Jagai, 38 ans, au bloc B 20, Résidence CHA, Montagne-Blanche. Il a été arrêté en possession de 16 sachets en plastique, chacun contenant du cannabis, ainsi que d'un autre sachet en plastique transparent refermable contenant du cannabis. Le poids total du cannabis saisi est de 24,85 grammes et sa valeur est estimée à Rs 28 000.

Rappelons que la SST a été démantelée après les élections générales de novembre dernier par le nouveau gouvernement. La SST, dirigée par le surintendant Ashik Jagai et son équipe, est accusée de «drug planting» par plusieurs personnes, dont l'activiste politique Bruneau Laurette, arrêté le 4 novembre 2022 pour possession de 46 kilos de haschich. Il y a eu aussi l'affaire Vimen Sabapati, arrêté avec 10 kilos d'une substance censée être de l'héroïne, à la rue La Poudrière, le 3 mai 2023, par la SST. L'accusé avait clamé son innocence et accusé la SST de «drug planting».

Puis en mars, il y a eu les révélations de l'ex-Woman Police Constable (WPC) Goomanee, qui faisait partie de la SST. Elle avait filmé l'arrestation de Vimen Sabapati et a notamment déclaré que le fameux sac noir du présumé trafiquant de drogue paraissait léger au moment de son arrestation mais qu'ensuite, dans les locaux de la SST, le sac noir avait été emporté dans une autre pièce. Quand l'accusé était mis à nouveau en présence de son sac, celui-ci paraissait plus lourd.

Il faut aussi ajouter, dans toute cette affaire, la déposition faite par l'avocat Akil Bissessur à la Financial Crimes Commission contre Ashik Jagai, mais aussi contre l'ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip, pour blanchiment d'argent.

De son côté, Ashik Jagai, qui a été depuis transféré aux Moka Divisional Headquarters, a toujours clamé son innocence et affirmé qu'il avait toujours accompli son travail en respectant la loi. Il a répliqué en déposant une plainte contre Vimen Sabapati et l'ex-WPC Goomanee.

À noter que dans notre édition de ce mardi 15 avril, en page 4, nous avons indiqué à tort que la personne arrêtée est le fils d'Ashik Jagai. Il s'agit en réalité de son neveu. Nous présentons nos excuses pour cette erreur.