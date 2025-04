Congo-Brazzaville: Marche sportive '72 h du Mayombe' - Les participants s'entraînent sur une distance de plus 22km

Dans le cadre de la tenue du 25 au 27 avril de la troisième édition de la marche sportive les "72h du Mayombe", les inscrits à cette activité ont participé, le 13 avril, à une marche urbaine de préparation sur une distance de plus 22 km.

Les participants au "72h du Mayombe Ecorun" veulent déjà se mettre en ordre de bataille afin d'affronter avec succès la grande forêt du Mayombe. Ils ont participé, aux côtés des partenaires de l'événement, à une marche dont le but consistait à booster leur moral. Cette marche qui a reuni plusieurs dizaines de personnes a permi aux organisateurs de promouvoir les valeurs de cette édition.

Le départ et l'arrivée du circuit complet étaient au village des "72h du Mayombe", situé sur la piétonne de l'hôtel Saphir. Pendant près de deux heures, les participants à cette marche d'entraînement ont parcouru la corniche de bout en bout et en aller-retour puisqu'ils sont passés par Mami Wata jusqu'au pont du Djoué avant de revenir et prolonger sur l'avenue Nelson-Mandela jusqu'à la destination finale en passant par l'ex Hôtel Méridien, le Centre hospitalier et universitaire, le collège Nganga-Edouard, l'hôpital militaire, le ministère de la Défense et la corniche.

« Aujourd'hui nous avons organisé une marche urbaine au profit de ceux qui vont participer aux "72h du Mayombe". Vous savez bien que l'activité est une marche et une course sportive de longue durée et d'endurance sur 125 km. Alors, les gens doivent déjà être prêts, même si certains pourront faire seulement deux ou trois kilomètres mais nous voulons vraiment préparer tout le monde. Les premiers de chaque catégorie d'aujourd'hui bénéficieront d'une inscription gratuite.

Pendant les "72h du Mayombe Ecorun", nous allons planter les arbres pour répondre à l'appel du chef de l'Etat mais nous allons aussi dénicher les talents qui seront suivis et accompagnés dans leur carrière », a indiqué José Cyr Ebina, président du comité d'organisation.

Le maillot de la troisième édition du grand événement sportif «72 heures du Mayombe Ecorun» a été dévoilé le 25mars dernier. Cette marche sportive, qui combine la protection de l'environnement, la détection de talents et la pratique de certaines disciplines de l'athlétisme, se tiendra sur le thème «Courons et marchons pour la préservation de la forêt et des peuples autochtones». Elle se déroulera en deux étapes, du 25 au 27 avril.

La première étape concerne Malélé-Pounga puis Pounga-Dolisie. Organisée par l'association multisports Lion d'or, la troisième édition des « 72 heures du Mayombe Ecorun » mettra aussi en avant le rôle du peuple autochtone dans la protection de l'environnement.

Des activités liées au développement durable sont associées à la marche sportive, comme la sensibilisation et le planting de 500 arbres par les coureurs, marcheurs, organisateurs et public. Un hommage au peuple autochtone est aussi prévu à travers une soirée culturelle. Des prix et diverses récompenses seront donnés à quelques participants. Les partenaires et prétendants participants qui veulent relever ce défi sont invités à se rendre au village dédié pour la circonstance pour plus d'informations.

La fondation Ebina s'est engagée à octroyer des bourses sports-études pour une durée de quatre ans pour les deux enfants (fille et garçon) qui remporteront les courses à pied de trois kilomètres qui seront organisées à chaque étape.