Afrique: Suleiman Hemed Morocco - « Ce groupe, on s'y attendait. Maintenant, à nous de répondre »

Le tirage au sort n'a pas été tendre avec la Tanzanie. Versée dans le Groupe A aux côtés de l'Égypte (pays hôte), de la Zambie, de l'Afrique du Sud et de la Sierra Leone, la sélection U-20 tanzanienne devra batailler ferme pour franchir la phase de poules de la CAN U-20 CAF TotalEnergies 2025 (27 avril - 18 mai). Un défi de taille que Suleiman Hemed Morocco, le sélectionneur des Ngorongoro Heroes, aborde avec lucidité mais sans complexe.

Un groupe relevé, mais pas une surprise

Interrogé par CAFOnline.com au lendemain du tirage effectué au Caire, le technicien tanzanien ne s'est pas montré surpris par l'identité de ses adversaires : « On a vu le groupe, et franchement, c'est ce à quoi on s'attendait. Ce n'est pas un groupe facile pour nous, mais honnêtement, aucun ne l'est. Les trois groupes sont relevés. »

Avec seulement deux tickets directs par groupe pour les quarts de finale, plus deux places pour les meilleurs troisièmes, la marge d'erreur sera étroite. Pour Morocco, le mot d'ordre est simple : rivaliser avec tous.

Préparer l'impossible, croire à l'exploit

Qualifiée grâce à un superbe parcours en zone CECAFA, la Tanzanie tentera de faire mieux qu'en 2021, où l'aventure s'était arrêtée dès la phase de groupes. Mais pour viser plus haut, une préparation sans faille sera indispensable. « Le vrai enjeu pour nous maintenant, c'est : comment bien préparer notre équipe pour pouvoir rivaliser et exceller ? », insiste Morocco. « On prend ce groupe très au sérieux. On veut être compétitifs, peu importe l'adversaire. Et on veut gagner. »

Face à l'Égypte portée par son public, à la Zambie expérimentée, à une Afrique du Sud rajeunie mais redoutable et à une Sierra Leone ambitieuse pour sa première, la Tanzanie devra faire preuve de caractère.