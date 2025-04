Maroc: Gitex Africa - L'AMEE oeuvre à renforcer la sobriété énergétique dans un contexte de numérisation croissante (Directeur Général)

Marrakech — L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) oeuvre à renforcer la sobriété énergétique dans un contexte de numérisation croissante, tout en multipliant les initiatives régionales pour appuyer la transition énergétique du Royaume, a affirmé, lundi à Marrakech, le directeur général de l'Agence, Mohamed Benyahia.

Dans une interview accordée à la MAP en marge de Gitex Africa 2025, M. Benyahia a rappelé que l'AMEE s'appuie sur un arsenal législatif et réglementaire pour promouvoir les bonnes pratiques, mais aussi sur des outils d'incitation, de formation et d'information, soulignant que "l'efficacité énergétique suppose à la fois des moyens techniques, financiers et un changement de comportement sociétal".

Parmi les projets phares de l'Agence figure la mise en place de plans régionaux d'efficacité énergétique et de décarbonation avec les 12 régions du Royaume. Ces plans visent à doter les collectivités d'outils de planification pour une consommation plus rationnelle de l'énergie, conformément à leurs compétences prévues par la loi organique. Un système national d'information et de suivi des indicateurs de performance énergétique est également en cours de déploiement.

Par ailleurs, M. Benyahia a fait état de la réhabilitation du centre de formation de l'AMEE à Marrakech, destiné à accueillir des formations qualifiantes pour divers acteurs économiques, ainsi que du renforcement des capacités techniques et matérielles du laboratoire de l'Agence, spécialisé dans la labellisation d'équipements solaires et photovoltaïques.

Concernant l'impact du numérique, le responsable a alerté sur la forte consommation énergétique induite par les usages digitaux, notamment les data centers, le streaming ou l'envoi de courriels avec pièces jointes. "Un simple e-mail émet 4 grammes de CO2, une pièce jointe accroît ce chiffre à 35 grammes", a-t-il averti, insistant sur l'importance d'une sobriété numérique.

Dans ce sens, l'AMEE mène, en marge du Gitex, une campagne de sensibilisation sur les effets environnementaux du numérique. Le développement du digital requiert une alimentation énergétique continue, parfois carbonée, et des dispositifs de refroidissement intensifs, a expliqué M. Benyahia, appelant à innover pour réduire l'empreinte écologique de ces technologies.