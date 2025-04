Maroc: Cyberattaques - Une riposte mondiale coordonnée et stratégique doit être mise en place (Cherkaoui Roudani)

Rabat — Face à la prolifération des cyberattaques à travers le monde, une riposte coordonnée, stratégique et urgente doit être mise en place, a indiqué l'expert en géostratégie et sécurité, Cherkaoui Roudani.

Dans une déclaration à la MAP, M. Roudani a indiqué qu'il s'agit d'une véritable menace silencieuse qui frappe indistinctement entreprises, institutions et citoyens et exploite la vulnérabilité numérique mondiale, soulignant l'urgence d'une riposte mondiale coordonnée et stratégique face à cette escalade.

Alors que le cyberespace devient un champ d'affrontements invisible, de nouveaux types de criminalité se propagent à grande vitesse, a-t-il fait observer.

Dans ce sens, l'expert a expliqué que dans un monde de plus en plus globalisé, la cybercriminalité et la cyber-extorsion, entre autres, commencent à représenter aujourd'hui des menaces systémiques pour la sécurité des États, la stabilité des économies et la confiance des citoyens dans le numérique.

Ces fléaux, en constante évolution, exploitent les vulnérabilités technologiques pour déstabiliser des institutions, compromettre des infrastructures sensibles et extorquer des organisations publiques et privées, d'où l'impératif d'adopter une réponse globale, face à cette menace transnationale, articulée autour de trois leviers fondamentaux.

Il s'agit du renforcement des capacités de cybersécurité nationale, de l'établissement de mécanismes de coopération internationale efficaces et de l'investissement dans la sensibilisation et la formation, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Roudani a fait savoir que, dans un monde hyperconnecté, la résilience numérique devient un pilier de souveraineté, relevant l'urgence pour les États de construire une architecture cybernétique nationale robuste, ancrée dans l'anticipation et la résilience et articulée autour de mécanismes internationaux de coordination et de responsabilité partagée.