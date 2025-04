Maroc: Le président du groupe d'amitié parlementaire Cap-Vert/Maroc réitère le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume

Rabat — Le président du groupe d'amitié parlementaire Cap-Vert/Maroc, Orlando Pereira Dias, a réitéré, lundi à la Chambre des Représentants, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

M. Pereira Dias, accompagné d'une importante délégation parlementaire capverdienne, a souligné, lors d'un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, que cette position est constante et que son pays apporte son soutien au Maroc auprès de toutes les instances continentales et internationales, rapporte un communiqué de la Chambre des représentants.

À cette occasion, il a salué les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service du développement du continent africain, mettant an avant les grands chantiers lancés par le Maroc et l'élan de progrès et de prospérité que connait le Royaume sous la conduite éclairée du Souverain.

De son côté, le président de la Chambre des représentants a exprimé ses remerciements au gouvernement et au parlement de la République du Cap-Vert pour le soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, saluant l'excellence des relations entre les deux pays.

La visite actuelle du groupe d'amitié parlementaire Cap-Vert/Maroc et d'autres visites similaires sont de nature à renforcer les liens de coopération et de communication continue entre les institutions législatives des deux pays, en plus de créer de nouveaux espaces et opportunités de partenariat et de coordination commune dans les différentes réunions parlementaires, a-t-il noté.

Ces entretiens ont également mis en exergue le caractère exceptionnel des relations d'amitié entre le Maroc et le Cap-Vert et le soutien mutuel dans les forums internationaux, relève le communiqué.

Les deux parties ont aussi mis en lumière leurs expériences parlementaires respectives et souligné l'importance de la communication, du dialogue permanent, de l'échange des visites et du partage des expertises et des expériences parlementaires, en vue de renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays et de les promouvoir au service des causes et intérêts communs et du développement du continent africain.

Le groupe d'amitié parlementaire Cap-Vert/Maroc, qui effectue une visite dans le Royaume du 12 au 18 avril courant, comprend, en plus de son président, les parlementaires Carlos Tavares Rodrigues, Nelson Do Rosario Brito, Carla Santos de Carvalho, Luis Joaquim Gonçalves Pires et Aniceto de Jesus Lopes Cardoso Barbosa, en plus de responsables administratifs.