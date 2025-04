Maroc: Le 3ème Forum International de la Chimie, les 21 et 22 mai 2025 à Rabat (FCP)

Casablanca — La troisième édition du Forum International de la Chimie se tiendra, les 21 et 22 mai 2025 à Rabat, à l'initiative de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP), sous le thème "La chimie, au coeur des projets de transition énergétique et des projets stratégiques".

Organisée en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cette nouvelle édition vise à souligner le rôle central que joue l'industrie chimique dans les grandes transformations énergétique, économiques et industrielles à l'échelle nationale et internationale, indique la FCP dans un communiqué.

Dans un contexte marqué par une accélération des ambitions en matière de développement durable, de décarbonation et de relocalisation industrielle, la chimie s'impose comme un pilier fondamental pour accompagner la mise en oeuvre des grands projets stratégiques du Royaume : hydrogène vert, batteries à hautes performances, valorisation des ressources locales, développement des écosystèmes industriels durables, etc.

Le programme du Forum International de la Chimie 2025 s'annonce riche et ambitieux, souligne la Fédération, faisant savoir que la séance plénière d'ouverture réunira plusieurs personnalités de premier plan, issues des sphères gouvernementales et du monde des affaires.

Tout au long des deux journées, des keynotes inspirantes, des tables rondes interactives et des ateliers thématiques viendront rythmer les échanges. Ces différents formats permettront de croiser les regards et de stimuler la réflexion collective autour des grands enjeux du secteur.

Industriels, institutionnels, experts, chercheurs et investisseurs seront ainsi invités à débattre et à partager leurs expériences autour des opportunités offertes par la chimie pour accompagner et accélérer la transition énergétique et industrielle du Maroc.

Le programme mettra en lumière plusieurs thématiques clés, dont le rôle de la chimie dans le développement des écosystèmes des batteries à hautes performances et de l'hydrogène vert, les matériaux critiques et stratégiques pour l'industrie de demain, la contribution de la chimie à la souveraineté industrielle et énergétique, l'innovation technologique et la recherche appliquée et la formation et le développement du capital humain pour accompagner la transformation du secteur.

En marge du forum, un village de la chimie accueillera les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur dans un espace d'exposition dédié, favorisant les échanges B2B et la mise en valeur des innovations technologiques.