Algérie: Le discours du président de la République consacre une orientation décisive pour la construction d'une économie diversifiée et durable

ALGER — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), a salué, lundi, le discours prononcé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les opérateurs économiques, affirmant que ce discours consacre une orientation "décisive et claire" vers la construction d'une économie nationale "productive, diversifiée, transparente et durable".

"L'UGCAA salue, avec fierté et honneur, le discours important du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé, dimanche, lors de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques, sous le slogan "Algérie 2025, l'année de la réussite économique", indique un communiqué de l'UGCAA.

Elle "salue, aussi, hautement l'appel du président de la République à mobiliser toutes les énergies et les ressources pour porter le produit intérieur brut à 400 mds usd, ainsi que son soutien franc et effectif aux startups, et son souci de libérer l'initiative économique et d'instaurer un climat d'investissement stimulant et prometteur".

L'UGCAA affirme, à cette occasion, son "adhésion totale et son engagement sincère à contribuer à la réussite de ce processus national ambitieux", ajoutant qu'elle mettra "toutes ses capacités et son expertise au service de la vision stratégique de l'Etat, visant à bâtir une Algérie nouvelle, forte par son économie, fière de son armée, et innovante par sa jeunesse".

L'UGCAA a estimé, dans son communiqué, que le discours du président de la République représente "une feuille de route inspirante, qui incite au travail et ravive l'esprit national économique", appelant à "unir et renforcer les efforts entre l'Etat et la communauté économique pour construire un avenir à la hauteur des aspirations de notre peuple".