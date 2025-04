Algérie: Sadi insiste, depuis Khenchela, sur la nécessité d'impulser le sport scolaire et universitaire

KHENCHELA — Le ministre des Sports, Walid Sadi, a insisté, lundi après-midi à Khenchela, sur la "nécessité d'impulser le sport scolaire et universitaire qui constitue un précieux vivier permettant la découverte de jeunes talents".

"Le grand pourcentage d'enfants et de jeunes gens dans cette wilaya doit inciter les autorités locales à les prendre en charge et à les encadrer dans le cadre du sport scolaire et universitaire qui ne peut que mettre en valeur de jeunes talents pouvant bénéficier, à l'avenir, aux équipes et aux associations sportives", a souligné le ministre dans une déclaration à la presse au complexe omnisports du 1er-Novembre 1954 de Khenchela où il effectuait une visite d'inspection et de travail.

Sadi a ajouté que son département "s'engage, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à accompagner, encadrer et suivre de près les fédérations nationales et les ligues de wilayas du sport scolaire et universitaire, ainsi que celles destinées à encadrer les stagiaires des structures de formation professionnelle, tout en oeuvrant à lever tous les obstacles pouvant entraver le travail de ces fédérations et ligues".

S'enquérant de l'état d'avancement du chantier de réalisation du centre régional de regroupement et de préparation des équipes nationales, à Ain Silène (commune d'El Hamma), le ministre des Sports a instruit les responsables concernés à l'effet "d'accélérer l'achèvement des travaux restants, et de profiter de la période estivale pour parachever l'aménagement extérieur de ce projet qui a atteint un taux d'avancement de 65%".

Il a également exigé des responsables locaux de son secteur de lui fournir des rapports mensuels sur l'état d'avancement de cette structure qu'il a qualifiée "d'importante" et de "stratégique" du fait qu'elle est située dans une zone montagneuse, à plus de 1.400 m d'altitude.

Une structure, a-t-il indiqué, qui devrait accueillir, dès sa mise en service, les formations sportives locales et les équipes nationales qui pourront s'y préparer.

Lors de la visite du complexe omnisports du 1er-Novembre 1954, qui a récemment bénéficié d'une opération de réhabilitation, le ministre s'est engagé, après avoir écouté les préoccupations des représentants des différentes associations sportives activant dans la wilaya, à prendre en charge leurs requêtes dans la limite des moyens disponibles.

Inspectant le projet de réalisation d'une piscine de proximité dans la commune d'El Mahmel, M. Sadi a insisté sur l'accélération de la cadence des travaux et sur le respect des normes de qualité afin de mettre cette structure à la disposition des associations et des habitants de la région pour qu'ils puissent en bénéficier gratuitement dès l'été prochain.

Le ministre des Sports a clôturé sa visite de travail dans la wilaya de Khenchela par la pose de la première pierre d'une autre piscine de proximité dans la commune de Baghai.