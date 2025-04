Algérie: Oualid reçoit le président du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-pays

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, a reçu, lundi à Alger, le président du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Algérie, Moustapha Souheïb, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a été l'occasion d''échanger les vues sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels et d'intensifier les efforts pour le partage d'expériences et d'expertises entre les deux pays frères", précise le communiqué.

Lors de la rencontre, les deux parties ont rappelé "la profondeur des relations de fraternité entre l'Algérie et la Mauritanie" et souligné "leur engagement commun à continuer d'œuvrer au développement des domaines de coopération, notamment en matière de formation et de formation des formateurs, afin de répondre aux aspirations de la jeunesse des deux pays et aux exigences du développement durable", ajoute la même source.

Les deux parties se sont, par ailleurs, félicitées du "niveau des relations algéro-mauritaniennes", soulignant l'"importance de poursuivre la concertation et la coordination pour concrétiser les projets de coopération commune".

Souheïb était accompagné de deux membres du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Algérie et de l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Algérie, conclut le communiqué.