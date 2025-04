Algérie: Energies renouvelables - Lancement du projet 'Taqathy+' en partenariat avec l'UE et l'Allemagne

ALGER — Le projet "Taqathy+", cofinancé par l'Union européenne (UE) et l'Allemagne, a été lancé, lundi à Alger, en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, développer l'hydrogène vert et optimiser l'efficacité énergétique dans différents secteurs en Algérie.

Le contrat d'exécution du projet a été signé par le directeur des énergies renouvelables au ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mourad Chikhi, et la directrice générale de l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), Martina Vahlaus, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaa, et l'ambassadeur de l'UE en Algérie, Diego Mellado Pascua.

Ont pris part également à la cérémonie, l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, Georg Felsheim, et le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions européennes au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Said Meziane.

Mis en oeuvre par la GIZ sous la supervision du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, le projet "Taqathy+" s'étalera jusqu'en mai 2029.

Financé par l'UE et le ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le Développement (BMZ) à hauteur de 28 millions d'euros, le projet "Taqathy+" s'inscrit dans le prolongement du projet "Taqathy", lancé le 1er décembre 2022 et vise à déployer l'utilisation des énergies renouvelables, développer l'hydrogène vert et optimiser l'efficacité énergétique dans plusieurs secteurs.

Les objectifs de ce projet qui se déclinent en cinq axes principaux, portent essentiellement sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques dans le domaine des énergies renouvelables, la création de conditions favorables à la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables, la mise à disposition d'outils pour le développement de l'économie de l'hydrogène vert, la mise en place d'une base de données sur les capacités nationales d'application de l'hydrogène vert, ainsi que la fourniture d'outils de planification et de suivi pour réaliser l'économie énergétique et réduire les émissions.

S'exprimant à cette occasion, M. Yassaa a indiqué que le lancement de ce projet "est une étape importante qui aboutira à une coopération fructueuse à travers l'échange des expériences sur des solutions énergétiques futures à la lumière du développement global et durable".

"Les résultats issus de ce programme seront utilisés pour créer un système énergétique intégré renforçant le déploiement de l'exploitation des énergies renouvelables et augmentant l'efficacité énergétique dans les différents secteurs", a-t-il ajouté.

Soulignant que le programme de coopération avec l'UE et l'Allemagne reflète "la volonté partagée" d'approfondir la coopération dans le secteur de l'énergie, M. Yassaa a rappelé que le secteur œuvre actuellement à l'élaboration d'un nouveau modèle énergétique national, avec la contribution de tous les secteurs consommateurs d'énergie de toutes sortes et qui verra l'introduction de nouvelles solutions innovantes à même de contribuer à la rationalisation et à la réduction du rythme accéléré de la demande énergétique nationale.

De son côté, M. Meziane a mis en avant le potentiel de l'Algérie dans le domaine de la transition énergétique, précisant dans ce contexte que l'Allemagne est un "partenaire important" pour concrétiser les objectifs fixés dans ce domaine.

Mellado a affirmé, pour sa part, que le projet reflète "la qualité de la coopération" dans le secteur de l'énergie entre l'Algérie et l'UE, mettant l'accent sur "l'importance de travailler efficacement pour assurer son succès".

L'ambassadeur a ajouté que l'Algérie est une "puissance énergétique et un partenaire fiable", soulignant la volonté de l'UE de renforcer sa coopération avec l'Algérie.

Quant à M. Felsheim, il a indiqué que l'Algérie constitue un "partenaire stratégique" pour l'Allemagne, saluant la coopération des deux pays dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert et exprimant l'espoir que ce projet ouvre la voie à d'autres initiatives dans le domaine des énergies renouvelables.