Algérie: Le ministre de la Justice s'entretient avec le président de l'Université arabe Naif des sciences sécuritaires

ALGER — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, s'est entretenu, lundi à Alger, avec le président de l'Université arabe Naif des sciences sécuritaires, Abdulmajeed bin Abdullah Albanyan, sur les moyens et mécanismes permettant de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Boudjemaa a rencontré M. Albanyan en marge du Forum scientifique sur la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, organisé du 14 au 16 avril au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en coopération avec l'Université arabe Naif des sciences sécuritaires et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), précise le communiqué.

Les deux parties ont évoqué "l'état de la coopération entre le ministère et l'Université" et examiné "les moyens et mécanismes permettant de la renforcer, notamment à travers l'échange d'expertises et de formation", selon la même source.

"L'Université arabe Naif des sciences sécuritaires est l'organe scientifique du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur relevant de la Ligue arabe. Elle est spécialisée dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation en matière sécuritaire et dans les disciplines connexes", ajoute le communiqué, soulignant qu'elle est aujourd'hui considérée comme l'un "des édifices académiques les plus importants dans le domaine sécuritaire dans le monde arabe".