Algérie: Le ministre de la Communication reçoit une délégation du Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a reçu, lundi, une délégation du Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens, conduite par M. Slimane Abdouche, président de l'organisation, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Meziane a salué le rôle de cette organisation, assurant que "les portes du ministère lui sont ouvertes pour travailler ensemble au service du secteur de l'information", précise le communiqué.

A cette occasion, l'organisation a "présenté un exposé détaillé sur son processus de création, ses activités et son programme annuel, qui prévoit plusieurs activités et initiatives professionnelles et de formation visant à promouvoir l'exercice médiatique en Algérie", selon la même source.

L'organisation a également présenté au ministre un état des lieux du secteur de l'information, en mettant l'accent sur les préoccupations socioprofessionnelles des journalistes et les disfonctionnements relevés, ajoute le communiqué.

L'organisation a apprécié "l'interaction positive du ministre avec les différentes préoccupations soulevées et sa profonde connaissance des défis posés".

Dans ce contexte, le ministre a souligné "l'importance d'associer l'Organisation nationale des journalistes algériens au processus de réforme du secteur".

Annonçant "l'organisation de quatre rencontres régionales réunissant la corporation", M. Meziane a "invité l'organisation, ses bureaux régionaux et ses membres à y prendre part en présentant leurs visions et propositions de manière détaillée", selon la même source.

Toute en saluant cette initiative, "l'Organisation nationale des journalistes algériens a assuré qu'elle demeurera la voix des journalistes professionnels intègres et qu'elle continuera à militer pour des médias nationaux libres, responsables et professionnels qui défendent la patrie et préservent la dignité des journalistes dans le cadre des lois de la République", conclut le communiqué.