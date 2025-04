Algérie: Le pays participe à New York aux travaux du Forum des jeunes de l'ECOSOC

ALGER — L'Algérie prend part aux travaux du Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 2025, prévu du 15 au 17 avril au siège de l'ONU à New York, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

La délégation participant au Forum des jeunes ECOSOC est composée de quatre (04) jeunes représentant différentes régions du pays, précise la même source, indiquant que cette rencontre "est une plateforme annuelle qui permet aux jeunes de dialoguer avec les Etats membres du Conseil afin de partager leurs vues et de renforcer les mesures et recommandations pour un monde plus équitable et plus durable, en s'inspirant des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030".

Dans ce cadre, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui a reçu, dimanche, la délégation de jeunes participant à ce forum, insistant sur la nécessité "d'assurer la meilleure représentation de l'Algérie et de dynamiser le rôle de la diplomatie de la jeunesse que le secteur s'emploie à concrétiser".

Il a rappelé également "les mesures rigoureuses prises par les hautes autorités du pays, visant à promouvoir le rôle et la place des jeunes en Algérie, à accompagner leurs aspirations, à renforcer leur identité, leurs valeurs et leurs principes au niveau mondial, et à "leur ouvrir de nouvelles perspectives pour développer leurs compétences et leur savoir-faire".